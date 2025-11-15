Полос на стекле не будет: простая хитрость восстановит старые дворники в авто

Если дворники оставляют полосы, то необязательно сразу покупать новые.

https://glavred.info/auto/polos-na-stekle-ne-budet-prostaya-hitrost-vosstanovit-starye-dvorniki-v-avto-10715708.html Ссылка скопирована

Как восстановить старые дворники в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему появляются полосы на стекле в авто

Как самостоятельно улучшить состояние дворников

Исправные дворники в автомобиле важны для безопасного вождения, особенно осенью и зимой. Со временем дворники могут оставляют полосы на стекле, но это не значит, что нужно спешить покупать новые.

Главред решил разобраться, как быстро улучшить состояние дворников в авто.

видео дня

Почему дворники оставляют полосы на стекле

Interia пишет, что щетки стеклоочистителей изготовлены из резины, которая со временем изнашивается и теряет свои свойства. Неправильное протирание лобового стекла может быть признаком того, что пора заменить дворники. Но перед этим стоит проверить несколько вещей.

"Может оказаться, что щетки еще не в плохом состоянии, но проблема кроется в другом - например, в грязи на лобовом стекле. Грязь, помет, остатки листьев или семян приводят к тому, что стеклоочиститель не справляется с работой", - говорится в сообщении.

Также еще одной причиной проблем со стеклоочистителями может быть плохая регулировка стеклоочистителя или изогнутый рычаг.

Как улучшить работу стеклоочистителя

Чтобы решить проблему разводов на стекле сначала нужно осторожно протереть щетки стеклоочистителя влажной чистой тканью или губкой. Это удалит любую грязь, семена или остатки листьев, которые могут вызвать разводы.

Если щетки стеклоочистителя чистые, а разводы остаются, то причина может быть в другом месте - в неправильно выровненном металлическом рычаге. Его нужно отрегулировать вручную.

Как починить изношенные щетки стеклоочистителей

Проблемы со щетками стеклоочистителей также могут быть вызваны из-за повреждения щетки, которая изношена по краям. Это можно исправить с помощью резака для щеток стеклоочистителей, который позволяет отрезать кусок поврежденной резины.

Стоит заметить, что такой ремонт нужно выполнять осторожно, поскольку слишком сильная резка может привести к тому, что щетку придется выбросить.

Что делать, чтобы не запотевали стекла в авто / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред