Как защитить боковые зеркала автомобиля от дождя: бюджетный лайфхак

Чтобы зеркала не запотевали во время дождя можно использовать ингредиент, который есть дома у каждого.

https://glavred.info/lifehack/kak-zashchitit-bokovye-zerkala-avtomobilya-ot-dozhdya-byudzhetnyy-layfhak-10715921.html Ссылка скопирована

Лайфхак для зеркал и окон автомобиля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что сделать, чтобы зеркала машины не запотевали

Что создает защитный слой и на зеркалах, и на окнах автомобиля

Мокрые боковые зеркала - настоящая боль автомобилистов в осенне-зимний период, потому что они создают дополнительные риски во время и так нелегкой дороги в плохую погоду.

Но Главред узнал, как за несколько секунд исправить эту проблему с помощью копировального средства. О нем в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.

видео дня

Чем натереть зеркала от запотевания

Блогерша советует использовать обычную картошку. Его надо разрезать на две половинки и натереть картофелем стекло. Кстати, овощем можно протирать не только зеркала, но и окна автомобиля.

"Пленка крахмала создает защитный слой. Капли быстро стекают и не мешают обзору", - утверждает София.

Смотрите видео о том, как предотвратить запотевание зеркал авто:

Читайте также:

О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред