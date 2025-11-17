Как защитить боковые зеркала автомобиля от дождя: бюджетный лайфхак

Вы узнаете:
- Что сделать, чтобы зеркала машины не запотевали
- Что создает защитный слой и на зеркалах, и на окнах автомобиля
Мокрые боковые зеркала - настоящая боль автомобилистов в осенне-зимний период, потому что они создают дополнительные риски во время и так нелегкой дороги в плохую погоду.
Но Главред узнал, как за несколько секунд исправить эту проблему с помощью копировального средства. О нем в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.
Чем натереть зеркала от запотевания
Блогерша советует использовать обычную картошку. Его надо разрезать на две половинки и натереть картофелем стекло. Кстати, овощем можно протирать не только зеркала, но и окна автомобиля.
"Пленка крахмала создает защитный слой. Капли быстро стекают и не мешают обзору", - утверждает София.
Смотрите видео о том, как предотвратить запотевание зеркал авто:
@sizovasofiaa Лайфхак для водителей ? #лайфхак#машина#идея#авто#полезно♬ оригинальный звук - Сизова София
Читайте также:
- Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью
- 10 минут работы: мужчина показал, как сделать, чтобы батарея грела лучше
- О хитрости молчат опытные сантехники: ржавчина исчезнет с одним средством
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред