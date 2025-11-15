Укр
Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью

Анна Косик
15 ноября 2025, 03:13
11
Чеснок вообще не будет портиться, если правильно его хранить.
Чеснок, чеснок в банке
Зачем класть чеснок в соль / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

  • Где чеснок простоит дольше
  • Зачем хранить чеснок в соли

Чеснок часто используется в блюдах, но в небольшом количестве. Поэтому после масштабных закупов большую его часть многие просто выбрасывают на помойку, так как овощ портится.

Однако Главред узнал, как решить эту проблему и хранить чеснок долго в квартире. Своим лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер София Сизова.

видео дня

Как длительно хранить чеснок

Блогер говорит, что всего лишь одна ложка соли и банка решат проблему. В банку засыпаем столовую ложку соли, а на нее уже выкладываем головки чеснока. Сверху банку надо накрыть марлей и зафиксировать резинкой.

София утверждает, что в таком виде чеснок можно хранить в любом месте и портиться он не будет еще долго.

Смотрите видео о том, как лучше в квартире хранить чеснок:

@sizovasofiaa Храню чеснок теперь только так! ?? Подписывайтесь, у меня много полезного ✅ #чеснок#лайфхак#идея#кухня#хранение♬ оригинальный звук - Сизова София

О персоне: София Сизова

София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

