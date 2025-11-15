Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью

Вы узнаете:
Чеснок часто используется в блюдах, но в небольшом количестве. Поэтому после масштабных закупов большую его часть многие просто выбрасывают на помойку, так как овощ портится.
Однако Главред узнал, как решить эту проблему и хранить чеснок долго в квартире. Своим лайфхаком в TikTok поделилась украинский блогер София Сизова.
Как длительно хранить чеснок
Блогер говорит, что всего лишь одна ложка соли и банка решат проблему. В банку засыпаем столовую ложку соли, а на нее уже выкладываем головки чеснока. Сверху банку надо накрыть марлей и зафиксировать резинкой.
София утверждает, что в таком виде чеснок можно хранить в любом месте и портиться он не будет еще долго.
Смотрите видео о том, как лучше в квартире хранить чеснок:
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
