Одна дешевая специя спасает от боли в горле и даже ангины: химик удивил советом

Глеб Репич рассказал природный метод лечения боли в горле, который по эффекту напоминает аптечные средства.

Какая специя лечит боль в горле / Коллаж: Главред, фото: pexels

Осень - пора простуд, гриппа и других неприятных болезней. Невыносимый кашель и боль в горле может появляться несколько раз за этот осенне-зимний период. Иногда кажется, что частый прием аптечных препаратов может навредить организму. Однако терпеть боль в горле - не выход.

Интернет уже гудел различными способами облегчить боль: съесть мороженое, рассасывать леденцы или обычный кубик льда. Однако это лишь притупляет боль, а не лечит ее. Известный украинский кандидат химических наук Глеб Репич раскрыл удивительный способ, как лечить боль в горле и уберечь себя от нее. Этот копеечный и натуральный метод действительно работает.

Боль в горле - как помочь себе дома

Настоящим спасением от боли в горле является всем известная и дешевая специя. Речь идет о гвоздике.

Химик советует пожевать два засушенных бутона гвоздики. Глотать это не нужно. Он утверждает, что после этого сразу появляется ощущение легкого онемения за счет вещества эвгенол, которое содержится в специи.

"Он обладает обезболивающим эффектом по силе сопоставимым с синтетическим бензокаином. А еще эвгенол подавляет рост стафилококков и стрептококков, вызывающих ангину, и даже грибков кандида", - утверждает Глеб Репич.

Кто такой Глеб Репич Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

