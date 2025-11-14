Одна дешевая специя спасает от боли в горле и даже ангины: химик удивил советом

Осень - пора простуд, гриппа и других неприятных болезней. Невыносимый кашель и боль в горле может появляться несколько раз за этот осенне-зимний период. Иногда кажется, что частый прием аптечных препаратов может навредить организму. Однако терпеть боль в горле - не выход.
Интернет уже гудел различными способами облегчить боль: съесть мороженое, рассасывать леденцы или обычный кубик льда. Однако это лишь притупляет боль, а не лечит ее. Известный украинский кандидат химических наук Глеб Репич раскрыл удивительный способ, как лечить боль в горле и уберечь себя от нее. Этот копеечный и натуральный метод действительно работает.
Боль в горле - как помочь себе дома
Настоящим спасением от боли в горле является всем известная и дешевая специя. Речь идет о гвоздике.
Химик советует пожевать два засушенных бутона гвоздики. Глотать это не нужно. Он утверждает, что после этого сразу появляется ощущение легкого онемения за счет вещества эвгенол, которое содержится в специи.
"Он обладает обезболивающим эффектом по силе сопоставимым с синтетическим бензокаином. А еще эвгенол подавляет рост стафилококков и стрептококков, вызывающих ангину, и даже грибков кандида", - утверждает Глеб Репич.
Кто такой Глеб Репич
Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.
