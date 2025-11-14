Зачем фольгу ставят за батареями: чудо-лайфхак для холодных зим

Вы узнаете:
Зима уже не за горами, а за ней и морозы, которые побуждают включать радиаторы на большие мощности. Однако, большое потребление потом превращается в огромные цифры на коммунальных платежках. Главред нашел лайфхак, который зимой поможет сэкономить средства на коммунальных услугах и сохранить тепло в доме.
Если вы заметили, что радиаторы греют стену, а не комнату, чтобы этого избежать, можно приложить фольгу за батареей. Алюминиевая фольга хорошо отражает тепло.
"Установка фольги за радиаторами позволяет отражать тепло обратно в комнату. Это особенно эффективно на внешних стенах", - говорится в видео на платформе TikTok.
Чтобы установить фольгу, сначала измерьте расстояние между кронштейнами на радиаторе и отрежьте по размеру. Если она не имеет клейких прокладок, вы можете использовать двусторонний скотч, чтобы закрепить ее на месте.
Как фольга помогает сохранить тепло - смотрите видео:
@whichuk Putting tin foil behind your radiators is a great way to heat your home for less! Это быстро, дешево и просто - отличный хак для всех, даже если вы не уверенный DIY-er. #Heating#EnergyBills#Moneysaving#moneysavingtips#bills♬ оригинальный звук - Which?
На портале Express.co напомнили, что еще в 2022 году эксперт по экономии денег Мартин Льюис также представил этот умный способ обогрева в своей программе. Он рекомендовал размещать фольгу за радиатором, чтобы отражать часть тепла обратно в комнату.
Хотя можно купить специальную фольгу для радиаторов, Мартин также подчеркнул, что обычная фольга работает так же эффективно и стоит значительно дешевле.
Однако не все уверены в эффективности этой идеи. Некоторые пишут, что метод не работает, другие же утверждают, что он сработал отлично, особенно, если стены плохо утеплены.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
