Зачем фольгу ставят за батареями: чудо-лайфхак для холодных зим

Фольга поможет сэкономить на отоплении.

https://glavred.info/lifehack/zachem-folgu-stavyat-za-batareyami-chudo-layfhak-dlya-holodnyh-zim-10715408.html Ссылка скопирована

Эксперты рассказали, как фольга помогает сохранить тепло / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сэкономить деньги на отоплении

Зачем ставят фольгу за батареями

Зима уже не за горами, а за ней и морозы, которые побуждают включать радиаторы на большие мощности. Однако, большое потребление потом превращается в огромные цифры на коммунальных платежках. Главред нашел лайфхак, который зимой поможет сэкономить средства на коммунальных услугах и сохранить тепло в доме.

Если вы заметили, что радиаторы греют стену, а не комнату, чтобы этого избежать, можно приложить фольгу за батареей. Алюминиевая фольга хорошо отражает тепло.

видео дня

"Установка фольги за радиаторами позволяет отражать тепло обратно в комнату. Это особенно эффективно на внешних стенах", - говорится в видео на платформе TikTok.

Чтобы установить фольгу, сначала измерьте расстояние между кронштейнами на радиаторе и отрежьте по размеру. Если она не имеет клейких прокладок, вы можете использовать двусторонний скотч, чтобы закрепить ее на месте.

Как фольга помогает сохранить тепло - смотрите видео:

На портале Express.co напомнили, что еще в 2022 году эксперт по экономии денег Мартин Льюис также представил этот умный способ обогрева в своей программе. Он рекомендовал размещать фольгу за радиатором, чтобы отражать часть тепла обратно в комнату.

Как подготовить дом к зиме / Инфографика: Главред

Хотя можно купить специальную фольгу для радиаторов, Мартин также подчеркнул, что обычная фольга работает так же эффективно и стоит значительно дешевле.

Однако не все уверены в эффективности этой идеи. Некоторые пишут, что метод не работает, другие же утверждают, что он сработал отлично, особенно, если стены плохо утеплены.

Другие советы:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред