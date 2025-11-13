Липких следов не останется: как за 5 секунд отклеить этикетку от банки

Понадобится только зажигалка.

Как отмыть наклейку со стеклянной банки - лайфхак / Коллаж: Главред, фото pexels, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как отклеить этикетку со стеклянной банки

Чем убрать липкий слой

Стеклянные банки - посуда, которую можно повторно использовать для хранения различных продуктов. Однако есть один неприятный недостаток - удаление этикеток со стеклянных банок. На самом деле в этом нет ничего сложного - главное использовать правильные методы. Главред выяснил, как убрать этикетку и клей со стеклянных банок.

Этикетки на стеклянных банках держатся порой очень крепко и, даже отодрав их, остается неприятный клей, куда все липнет. Не пытайтесь его соскрести - есть более эффективный способ.

Украинский повар Александр Огородник рекомендует взять зажигалку и прогреть банку внутри, то есть с обратной стороны. После чего наклейку можно легко снять.

Чтобы убрать липкий след от этикетки нужно лишь протереть место маслом.

"И от клея ни следа, лайфхак, который сохранит вам кучу нервов", - убежден украинский повар.

Еще один метод - налить на 5 минут в банки горячей воды, но не кипятка. После этого, можно смело снимать этикетки.

Как убрать этикетки со стеклянной посуды - смотрите видео:

Чем убрать клей от наклейки с пластика

Для пластика уже зажигалка не подойдет, однако есть несколько методов, которые помогут убрать клей от этикетки. Например, подойдет мыльный раствор или же можно взять обычный фен. Последним девайсом следует очень осторожно пользоваться, на расстоянии не менее 20 см.

Спирт или водка помогут удалить клей с пластика. Просто нужно смочить ватный диск и протереть им место с клеем.

Другие советы:

О персоне: Александр Огородник Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

