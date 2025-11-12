Как "спасти" холодильник и продукты во время отключения света: советы на миллион

Главред собрал несколько полезных лайфхаков, которые помогут продуктам и холодильнику "пережить" отключение света.

Узнайте, как спасти продукты в холодильнике, если долго нет света / Коллаж: Главред, фото УНИАН, pexels

Вы узнаете:

Как сохранить продукты свежими во время отключений

Как защитить холодильник во время отключения света

После российских ракетно-дронных обстрелов в Украине действуют графики отключения света. Проблемы с электроснабжением и перепады напряжения могут стать настоящим испытанием для вашего холодильника, особенно, если они происходят систематически. Кроме этого, из-за отключения света продукты могут быстро портиться, что приведет к нежелательным тратам и даже пищевым отравлениям. Главред выяснил, как "спасти" холодильник и продукты при отключении света.

Как сохранить продукты при длительном отключении света

Самое важное правило во время отключений электроэнергии - не открывайте дверцу холодильника и морозильной камеры без необходимости. Каждый раз, когда вы будете открывать дверь холодильника, температура внутри будет увеличиваться.

Если графики отключения света обнародовали заранее, то лучше разместить продукты питания в правильной последовательности. Например, те продукты, которые наиболее быстро портятся можно поместить в глубину холодильника и морозильной камеры, ведь там температура обычно ниже. Продукты, которые могут выдержать комнатную температуру некоторое время (овощи и фрукты), можно переместить к дверце холодильника.

Если отключение света длится дольше, чем ожидалось, можно сделать самодельные аккумуляторы холода. Физик Геннадий Карпов в комментарии "Суспільному" рассказал, что для изготовления аккумулятора понадобится лишь полтора литровая бутылка, вода и 90-100 граммов соли.

Сначала соль нужно засыпать в бутылку и залить холодной водой. Воду не стоит наливать до самого верха, лучше оставить немного воздуха в бутылке, чтобы аккумулятор не разорвало во время замерзания.

Готовую бутылку с раствором нужно поставить в морозильную камеру. Геннадий советует замораживать аккумуляторы постепенно - один за другим.

В TikTok к соли еще рекомендуют добавить немного желатина.

Как защитить холодильник во время отключения света

Чтобы защитить холодильник и другие крупные бытовые приборы от возможных повреждений во время отключения электроэнергии, проще всего выключить их из розетки перед самым отключением света.

Как только электроснабжение будет восстановлено, не стоит сразу включать технику. В это время нагрузка на электросеть может резко возрасти, что может вызвать аварии и колебания напряжения. Поэтому лучше подождать 10-15 минут, прежде чем снова включать прибор.

Кроме этого, чтобы уберечь технику от перепадов напряжения, можно установить специальные защитные устройства. Один из доступных вариантов - реле контроля напряжения. Девайс автоматически выключает питание, как только фиксирует скачки напряжения.

Другие советы:

