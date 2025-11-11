Зачем кошачий наполнитель насыпают на подоконники: о хитрости знают единицы

Чтобы снизить уровень влажности в воздухе, совсем не обязательно тратить большие деньги.

Как избавиться от конденсата / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Избыточная влага может регулярно появляться на окнах

Вода накапливается, создавая идеальные условия для роста грибка

Зимой многие сталкиваются с одной и той же неприятной проблемой — конденсатом на окнах.

Даже при соблюдении всех правил вентиляции и отопления, избыточная влага всё равно может появляться и со временем нанести вред дому, пишет Express.

Если на стекле всё чаще появляются капли воды, это может говорить о том, что помещение плохо справляется с регулировкой влажности. В итоге на стенах и подоконниках образуются влажные пятна, а затем и плесень, способная повредить отделку и негативно сказаться на здоровье жильцов.

Сам по себе конденсат безвреден, но опасность начинается тогда, когда вода не испаряется. Она накапливается в углах, на откосах и герметике, создавая идеальные условия для роста грибка.

Чтобы снизить уровень влажности в воздухе, совсем не обязательно тратить большие деньги. Существует несколько простых и дешёвых решений — одно из них связано с необычным предметом, который есть почти в каждом доме: наполнителем для кошачьего туалета.

Этот материал обладает высокой впитывающей способностью и способен "вытягивать" влагу из воздуха. Конечно, он не заменит полноценный осушитель, но может заметно уменьшить конденсат.

Всё, что нужно — насыпать наполнитель в старый носок или небольшой мешочек, завязать и разместить у окна или в проблемных местах.

Раз в месяц такой самодельный осушитель следует менять, поскольку он постепенно пропитывается влагой и теряет эффективность.

Это не идеальное решение, но хороший временный способ справиться с повышенной влажностью до установки более серьёзных систем, вроде вытяжки, осушителя воздуха или новых энергоэффективных окон.

Советы экспертов: как убрать конденсат

Чтобы избавиться от запотевших окон, эксперт советует использовать влагопоглотители в мешочках — недорогое и удобное решение, которое можно положить на подоконник или подвесить рядом с окном. Эти простые приспособления впитывают излишнюю влагу из воздуха, предотвращая образование конденсата на стеклах.

В видео эксперты подробно рассказывают, почему на стеклопакетах может возникать конденсат — как снаружи и внутри помещения, так и между стеклами.

Конденсат (от латинского condensatus — "сгущённый", "уплотнённый") образуется в результате конденсации — процесса, при котором пар или газ, охлаждаясь, превращается в жидкость. Иными словами, это капельки влаги, возникающие при переходе водяного пара в жидкое состояние.

