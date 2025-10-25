Укр
Приклеил и забыл: как просто и дешево утеплить дверь

Сергей Кущ
25 октября 2025, 16:32
Как просто и дешево утеплить дверь / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Как просто и дешево утеплить дверь
  • Что для этого нужно

Зимой владельцы частных домов часто сталкиваются с одной и той же проблемой — промерзанием входных дверей. Их поверхность становится "мостиком холода", из-за чего температура внутри помещения падает, растут счета за отопление, а на внутренней стороне двери нередко появляется лед.

Однако существует недорогой и эффективный способ решить эту проблему, о котором рассказал автор YouTube-канала "Наша дача".

Почему двери промерзают

Основная причина — плохая теплоизоляция конструкции. Через металлические поверхности холод быстро проникает внутрь, а влага, конденсируясь на них, превращается в иней. Это не только делает дом менее уютным, но и со временем портит саму дверь.

Простое решение без лишних затрат

Если раньше для утепления приходилось сверлить дверь или заполнять её полостью монтажной пеной, то теперь есть более удобный способ — использовать вспененный каучук. Это самоклеящийся утеплитель, который часто применяют для изоляции труб. Он эластичный, долговечный и не требует специальных инструментов для установки.

Как утеплить дверь пошагово

Купите вспененный каучук в рулонах толщиной около 1 см — этого достаточно для надежной теплоизоляции.

Очистите внутреннюю поверхность двери от пыли и жира — от этого зависит качество сцепления.

Снимите защитную пленку и аккуратно приклейте материал, избегая складок и воздушных пузырей.

При желании можно наклеить декоративную пленку поверх каучука — она защитит утеплитель от повреждений и придаст двери аккуратный вид.

По словам автора, после такого утепления дверь перестала промерзать полностью. Даже в сильные морозы внутри не образуется ни конденсат, ни наледь.

Таким образом, всего один слой вспененного каучука толщиной 1 см способен избавить от зимнего холода без дорогих материалов и сложных ремонтов.

Смотрите видео о том, как утеплить дверь:

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные совету по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

