Как превратить картофельную кожуру в удобрение для растений: бабушкин лайфхак

Большинство людей, когда чистят картошку, кожуру от нее выбрасывают в мусорку. Но любители комнатных растений знают, что это ошибка и отходы от картофеля - это на самом деле очень ценный ресурс.
Главред узнал о методе еще наших бабушек, как с помощью кожуры от картофеля удобрять комнатные растения. Им в TikTok ml.07777 поделилась украинский блогер Лилия Невидомская.
Что сделать с очистками картофеля, чтобы они стали удобрением
Для приготовления удобрения первым шагом кожуру от картофеля надо обязательно измельчить и хорошо промыть. Далее выкладываем ее на противень и просушиваем в духовке.
Следующим этапом перебиваем кожуру картофеля с помощью блендера и заливаем в баночке водой. Когда она настоятся, можно удобрять комнатные растения.
Блогер также указала на то, что к картофельной кожуре можно добавлять и шелуху из моркови.
О персоне: Лилия Невидомская
Лилия Невидомская - украинский блогер с аудиторией в Instagram более 20 тысяч подписчиков. В соцсетях рассказывает о лайфхаках, занимается мукбагингом и рассказывает о своей жизни с ребенком.
