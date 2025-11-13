Как превратить картофельную кожуру в удобрение для растений: бабушкин лайфхак

Несколько простых действий и лучшее удобрение будет готово.

https://glavred.info/lifehack/kak-prevratit-kartofelnuyu-kozhuru-v-udobrenie-dlya-rasteniy-babushkin-layfhak-10714769.html Ссылка скопирована

Как приготовить удобрение из картофельных отходов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Зачем запекать кожуру от картофеля в духовке

Как сделать из отходов удобрение для растений

Большинство людей, когда чистят картошку, кожуру от нее выбрасывают в мусорку. Но любители комнатных растений знают, что это ошибка и отходы от картофеля - это на самом деле очень ценный ресурс.

Главред узнал о методе еще наших бабушек, как с помощью кожуры от картофеля удобрять комнатные растения. Им в TikTok ml.07777 поделилась украинский блогер Лилия Невидомская.

видео дня

Что сделать с очистками картофеля, чтобы они стали удобрением

Для приготовления удобрения первым шагом кожуру от картофеля надо обязательно измельчить и хорошо промыть. Далее выкладываем ее на противень и просушиваем в духовке.

Следующим этапом перебиваем кожуру картофеля с помощью блендера и заливаем в баночке водой. Когда она настоятся, можно удобрять комнатные растения.

Блогер также указала на то, что к картофельной кожуре можно добавлять и шелуху из моркови.

Смотрите видео, как использовать кожуру от картофеля:

Читайте также:

О персоне: Лилия Невидомская Лилия Невидомская - украинский блогер с аудиторией в Instagram более 20 тысяч подписчиков. В соцсетях рассказывает о лайфхаках, занимается мукбагингом и рассказывает о своей жизни с ребенком.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред