Как превратить картофельную кожуру в удобрение для растений: бабушкин лайфхак

Анна Косик
13 ноября 2025, 04:36
Несколько простых действий и лучшее удобрение будет готово.
удобрения из очистков картофеля
Как приготовить удобрение из картофельных отходов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Зачем запекать кожуру от картофеля в духовке
  • Как сделать из отходов удобрение для растений

Большинство людей, когда чистят картошку, кожуру от нее выбрасывают в мусорку. Но любители комнатных растений знают, что это ошибка и отходы от картофеля - это на самом деле очень ценный ресурс.

Главред узнал о методе еще наших бабушек, как с помощью кожуры от картофеля удобрять комнатные растения. Им в TikTok ml.07777 поделилась украинский блогер Лилия Невидомская.

Что сделать с очистками картофеля, чтобы они стали удобрением

Для приготовления удобрения первым шагом кожуру от картофеля надо обязательно измельчить и хорошо промыть. Далее выкладываем ее на противень и просушиваем в духовке.

Следующим этапом перебиваем кожуру картофеля с помощью блендера и заливаем в баночке водой. Когда она настоятся, можно удобрять комнатные растения.

Блогер также указала на то, что к картофельной кожуре можно добавлять и шелуху из моркови.

Смотрите видео, как использовать кожуру от картофеля:

@ml.07777 По советам бабушки ♥️ Напишите комментариях или для вас это полезно ? #картофель#лайхак#прикол#контентукраїнською#контент♬ sonido original - En Línea

О персоне: Лилия Невидомская

Лилия Невидомская - украинский блогер с аудиторией в Instagram более 20 тысяч подписчиков. В соцсетях рассказывает о лайфхаках, занимается мукбагингом и рассказывает о своей жизни с ребенком.

