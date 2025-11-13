Батареи станут горячее: гениальный фокус превратит радиаторы в "печку"

Повышение температуры всего на один градус выше оптимальных может увеличить затраты на отопление.

https://glavred.info/lifehack/batarei-stanut-goryachee-genialnyy-fokus-prevratit-radiatory-v-pechku-10715132.html Ссылка скопирована

Как сэкономить на отоплении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Простые способы снизят расходы на отопление

Не стоит оставлять отопление включённым круглосуточно

С наступлением холодов расходы на отопление неизбежно растут, однако существует несколько простых способов снизить их без ущерба для комфорта.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это использование термостата, пишет Express.

видео дня

Часто при понижении температуры на улице возникает желание повысить обогрев до максимума, но это приводит лишь к увеличению счетов. Повышение температуры всего на один градус выше оптимальных 19–20 °C может увеличить затраты на отопление примерно на 10%.

Не стоит также оставлять отопление включённым круглосуточно — это неэкономно и неэффективно. Если в доме есть пустующие комнаты, радиаторы в них следует выключить, а двери плотно закрыть. Так тепло останется в обжитых помещениях, а холод не будет распространяться по дому.

Важно также не загромождать радиаторы мебелью, шторами или декоративными экранами. Любые предметы, расположенные перед источником тепла, препятствуют его циркуляции и вынуждают систему работать с перегрузкой. Радиаторы должны быть полностью открыты, чтобы тёплый воздух свободно распространялся по комнате.

Не менее важно регулярно обслуживать котёл — ежегодная проверка позволит поддерживать его в рабочем состоянии и обеспечит максимальную эффективность системы отопления.

/ Главред

И, наконец, стоит обратить внимание на теплоизоляцию дома. Через плохо утеплённые чердаки, стены и окна уходит значительная часть тепла. Установка простых уплотнителей, отражающих экранов за радиаторами и других недорогих решений поможет сократить потери и уменьшить счета за отопление в долгосрочной перспективе.

Способ экономии на отоплении: советы экспертов

Эксперты в области энергосбережения отмечают, что старинный, но весьма эффективный способ, называемый "викторианским методом", способен снизить затраты на отопление и удержать тепло в доме. Суть этого метода заключается в применении плотных, массивных штор — именно так поступали еще во времена викторианской эпохи.

Смотрите видео - простая система отопления:

Специалисты в области отопления и энергосбережения отмечают, что понижение температуры воды в котле до 55–60 °C позволяет сократить расход электроэнергии примерно на 10%.

Эксперты рекомендуют делать это постепенно — начать с отметки 60 °C и снижать температуру поэтапно, чтобы сохранить стабильную и эффективную работу системы.

Ранее мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления. Обычные чайные свечи в сочетании с цветочными глиняными горшками могут превратиться в источник тепла.

Как сообщал Главред, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред