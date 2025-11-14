О хитрости молчат опытные сантехники: ржавчина исчезнет с одним средством

Мужчина решил смешать пищевую соду, лимонный сок с белым уксусом и нанёс смесь на раковину.

Назван способ очистки раковины / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Запущенная, покрытая ржавчиной поверхность превратится в практически новую

С одним средством пятна исчезли практически моментально

Один из пользователей Reddit рассказал, как ему удалось справиться с въевшимися ржавыми пятнами на раковине, от которых долгое время не удавалось избавиться.

Он выложил фото "до и после", показав, как запущенная, покрытая ржавчиной поверхность превратилась в практически новую — об этом пишет Mirror.

По словам автора поста, он перепробовал множество средств, но ничего не действовало. Тогда он решил смешать пищевую соду, лимонный сок и белый уксус, нанёс смесь на раковину, оставил её на некоторое время — и утверждает, что пятна исчезли практически моментально.

Но не все пользователи поверили в эффективность такого состава. Один комментатор отметил, что уксус и сода при смешивании нейтрализуют друг друга, превращаясь фактически в воду, а основную работу, вероятно, сделали лимонная кислота и абразивные свойства соды.

Другой пользователь предложил альтернативный, более научный подход: по его словам, для удаления ржавчины достаточно уксуса или лимонного сока, если подержать их на поверхности несколько минут.

Кислота разрушает соединения ржавчины, отделяя кислород от железа, в результате чего образуются вода и металлическое железо.

/ Инфографика Главред

Сантехника заблестит: советы по уборке

Чтобы сделать простое и действенное средство для очищения, понадобится по две столовые ложки лимонной кислоты и пищевой соды. Соедините их в маленькой ёмкости, добавьте чуть-чуть тёплой воды — это запустит лёгкую химическую реакцию. Когда смесь начнёт пениться, вылейте её в унитаз и оставьте примерно на 30 минут. Затем просто смойте — и вы увидите, что налёт исчез, а неприятный запах пропал, оставив поверхность чистой и ухоженной.

Автор показывает простой способ устранить засор на кухне с помощью донного клапана, а также объясняет, как прочистить забитый слив в ванной или душевой, используя механизм "клик-клак".

Ранее сообщалось, как удалить известковый налет и ржавчину с унитаза. Если вы не знаете, как очистить унитаз от желтизны, налета и других пятен – можете попробовать на практике этот интересный способ.

Ранее Главред писал о том, чем очистить раковину от ржавчины. Лимонная кислота и кипяток – вот, что хорошо удаляет ржавчину, которая образовалась на раковине и кранах на кухне.

Об источнике: The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

