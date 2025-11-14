10 минут работы: мужчина показал, как сделать, чтобы батарея грела лучше

Речь идёт о самом обычном материале, который есть на любой кухне.

Как сделать, чтобы батарея грела лучше / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

С наступлением холодов многие начинают искать способы, как сделать батареи горячеебез ремонта и лишних затрат.

Эксперты по защите прав потребителей из аккаунта @whichuk в TikTok рассказали о простом и доступном методе, который помогает "максимизировать тепло" в доме.

И речь идёт о самом обычном материале, который есть на любой кухне — алюминиевой фольге.

Зачем нужна фольга за батареей

Специалисты поясняют:

"Если поместить фольгу за радиаторами, тепло будет отражаться обратно в комнату. Это особенно эффективно на внешних стенах".

Дело в том, что часть тепла от батареи уходит в стену — особенно если она холодная или примыкает к улице. Фольга работает как отражатель, направляя тепло внутрь комнаты.

Можно купить специализированную фольгу-отражатель — она мягкая, часто имеет клейкую основу и стоит около 8 фунтов. Однако блогеры подчёркивают: обычная кухонная фольга ничем не хуже.

Как правильно установить фольгу

Эксперты советуют:

Измерьте расстояние между кронштейнами радиатора.

Отрежьте фольгу по размеру.

Если на ней нет клеевой основы — используйте двусторонний скотч .

. Аккуратно закрепите фольгу на стене за батареей.

Важно: фольга должна быть расположена не вплотную к радиатору, а именно на стене — так отражение работает лучше.

Метод подтверждён экспертами

Известный британский специалист по экономии денег Мартин Льюис рассказывал об этом лайфхаке ещё в 2022 году в своем шоу Money Show Live.

Он подтвердил, что специальная фольга и обычная оловянная дают практически одинаковый эффект — отражают тепло обратно в комнату, а не в стену.

Что ещё можно сделать, чтобы батареи грели сильнее

Чтобы получить максимальный эффект, специалисты рекомендуют:

1. Удалить воздух из радиаторов (прокачка)

Если батарея теплая только сверху — это явный признак воздушной пробки. После выпуска воздуха тепло возвращается сразу.

2. Отодвинуть мебель

Нельзя ставить кровать, диван или шкаф вплотную к батарее — они "крадут" до 20–30% тепла.

3. Почистить внутренние панели

Пыль между секциями уменьшает циркуляцию тепла.

4. Использовать термошторы или утепление окон

Через окна уходит до 40% тепла — даже идеальная батарея не компенсирует сквозняки.

5. Установить терморегуляторы

Помогают равномерно распределить тепло и поднять эффективность радиатора.

Смотрите видео о том, как сделать, чтобы батареи грели сильнее:

