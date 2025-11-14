10 минут работы: мужчина показал, как сделать, чтобы батарея грела лучше

Вы узнаете:
- Какой самый дешевый и простой способ
- Что ещё можно сделать, чтобы батареи грели сильнее
С наступлением холодов многие начинают искать способы, как сделать батареи горячеебез ремонта и лишних затрат.
Эксперты по защите прав потребителей из аккаунта @whichuk в TikTok рассказали о простом и доступном методе, который помогает "максимизировать тепло" в доме.
И речь идёт о самом обычном материале, который есть на любой кухне — алюминиевой фольге.
Зачем нужна фольга за батареей
Специалисты поясняют:
"Если поместить фольгу за радиаторами, тепло будет отражаться обратно в комнату. Это особенно эффективно на внешних стенах".
Дело в том, что часть тепла от батареи уходит в стену — особенно если она холодная или примыкает к улице. Фольга работает как отражатель, направляя тепло внутрь комнаты.
Можно купить специализированную фольгу-отражатель — она мягкая, часто имеет клейкую основу и стоит около 8 фунтов. Однако блогеры подчёркивают: обычная кухонная фольга ничем не хуже.
Как правильно установить фольгу
Эксперты советуют:
- Измерьте расстояние между кронштейнами радиатора.
- Отрежьте фольгу по размеру.
- Если на ней нет клеевой основы — используйте двусторонний скотч.
- Аккуратно закрепите фольгу на стене за батареей.
Важно: фольга должна быть расположена не вплотную к радиатору, а именно на стене — так отражение работает лучше.
Метод подтверждён экспертами
Известный британский специалист по экономии денег Мартин Льюис рассказывал об этом лайфхаке ещё в 2022 году в своем шоу Money Show Live.
Он подтвердил, что специальная фольга и обычная оловянная дают практически одинаковый эффект — отражают тепло обратно в комнату, а не в стену.
Что ещё можно сделать, чтобы батареи грели сильнее
Чтобы получить максимальный эффект, специалисты рекомендуют:
1. Удалить воздух из радиаторов (прокачка)
Если батарея теплая только сверху — это явный признак воздушной пробки. После выпуска воздуха тепло возвращается сразу.
2. Отодвинуть мебель
Нельзя ставить кровать, диван или шкаф вплотную к батарее — они "крадут" до 20–30% тепла.
3. Почистить внутренние панели
Пыль между секциями уменьшает циркуляцию тепла.
4. Использовать термошторы или утепление окон
Через окна уходит до 40% тепла — даже идеальная батарея не компенсирует сквозняки.
5. Установить терморегуляторы
Помогают равномерно распределить тепло и поднять эффективность радиатора.
Смотрите видео о том, как сделать, чтобы батареи грели сильнее:
@whichuk Putting tin foil behind your radiators is a great way to heat your home for less! It's quick, cheap and easy - a perfect hack for everyone, even if you're not a confident DIY-er. #Heating#EnergyBills#Moneysaving#moneysavingtips#bills♬ original sound - Which?
Вам может быть интересно:
- Сырые дрова будут гореть, как сухие: простой способ, который всегда работает
- Одна дешевая специя спасает от боли в горле и даже ангины: химик удивил советом
- Большинство делают неправильно: эксперты раскрыли главную ошибку во время стирки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред