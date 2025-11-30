"Просто разбивает все в пух и прах": названо лучшее авто 2025 года

Автомобиль поразил судей дизайном, прекрасной динамикой, различными инновациями и большим запасом хода.

Эксперты назвали авто года / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, википедия

BMW iX3 стал лучшим автомобилем года

Судьи высоко оценили запас хода и технологии

Эксперты авторитетного издания Top Gear объявили победителя автонаград этого года. Лучшим автомобилем года стал новый электрический кроссовер BMW iX3, который только что презентовали на мировом рынке.

Британские обозреватели отмечают, что iX3 открывает новую страницу в истории марки - это первая серийная модель, созданная в рамках концепции Neue Klasse. В основе кроссовера лежат наработки одноименного концепт-кара, который стилистически повторяет легендарные модели BMW 1960-х годов.

По словам судей, новинка поразила своим внешним видом, мощной динамикой и рядом технологических решений, опережающих конкурентов. Отдельно подчеркнут большой запас хода, который также повлиял на финальное решение.

"iX3, как говорят дети, просто разбивает все в пух и прах и забирает себе самый главный приз", - говорят в Top Gear.

Ранее сообщалось, что стоимость новой модели составит около 60 000 долларов.

Кроме главного приза, Top Gear наградило победителей в других категориях:

Роскошные авто - Rolls-Royce Spectre Black Badge

Седаны - Mercedes-Benz CLA

Универсалы - Audi A6 Avant

Кроссоверы - Renault 4 E-Tech

Внедорожники - Land Rover Defender Octa

Премиальные кроссоверы - Aston Martin DBX S

Суперкары - Ferrari 296 Speciale

Гиперкары - Ferrari F80

Семейные модели - Kia PV5

Супермини - Hyundai Inster

Приз за лучший дизайн получил Dacia Hipster, а в номинации "Лучший звук" победил Ford Mustang GTD.

Также ранее рассказывалось о самом надежном авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель.

Об источнике: Top Gear Top Gear - культовое автомобильное шоу, которое впервые вышло в эфир в 1977 году на телеканале BBC в Великобритании. В 2002 году формат программы был полностью обновлен, и она стала одной из самых популярных передач об автомобилях в мире. На протяжении многих лет неизменными ведущими Top Gear были Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Они не только тестировали новые автомобили, но и устраивали экстремальные испытания, соревновались между собой в необычных гонках и путешествовали по миру на разных видах транспорта. Отдельной фишкой шоу стал таинственный гонщик Стиг, который тестировал автомобили на треке. Передача была известна своим юмором, иронией и иногда провокационными заявлениями, что не раз становилось причиной скандалов.

