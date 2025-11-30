Укр
Действительно ли крах линии фронта в Украине неизбежен: в ISW дали четкий прогноз

Даяна Швец
30 ноября 2025, 09:50
РФ не способна выполнить свои требования силой, поэтому прибегает ко лжи, говорят аналитики.
ВСУ, Путин
Как Кремль распространяет ложный нарратив о "крахе" линии фронта / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главные выводы ISW:

  • Кремль придумывает миф о распаде обороны Украины
  • РосСМИ фабрикуют панику с помощью фейков и ИИ
  • РФ хочет принудить Запад и Украину согласиться на требования Кремля

Последние дни российское руководство во главе с Владимиром Путиным вместе с подконтрольными Кремлю медиа активно продвигают вымышленный тезис о том, что украинская оборона якобы стоит на грани распада. Однако на самом деле такая картина не соответствует реальности и, по оценке аналитиков, имеет конкретную политическую цель. Об этом сообщает новый отчет Института изучения войны (ISW).

Зачем Москва распространяет фейки?

Специалисты ISW считают, что Москва сознательно транслирует этот пропагандистский месседж. Вероятно, речь идет о попытке заставить как Украину, так и ее партнеров на Западе принять условия, которых РФ не способна достичь на поле боя.

Аналитики отмечают, что для создания иллюзии "неизбежного обвала фронта" Кремль использует ряд манипуляций и вымышленных утверждений.

Как росСМИ массово тиражируют вымышленные нарративы?

Один из российских пропагандистских блогеров связал активизацию этих фейковых новостей с выступлением Путина 27 ноября, после которого государственные СМИ начали массово тиражировать ложные заявления о "крахе" обороны Украины. Среди навязанных тезисов:

  • якобы массовые случаи дезертирства среди украинских военных;
  • фейковые "прогнозы" о скором наступлении российских сил на Киев;
  • вымышленные утверждения, что украинская армия уже полностью разгромлена и ее осталось "только добить".

Тот же военкор также раскритиковал российские СМИ за искажение даже тех незначительных территориальных изменений, которые происходят, и за преувеличение заявлений самого Путина. Более того, по его словам, для создания ложных доказательств Россия даже задействует искусственный интеллект, генерируя фейковые видео со "сдачей" украинских военных.

"(РосСМИ - ред.) также пытаются усилить усилия Кремля по созданию впечатления, что российские войска неизбежно снесут участки фронта в Украине, уничтожат боеспособные элитные подразделения Украины и в целом снизят боеспособность украинских вооруженных сил, и что Украина и Запад должны, следовательно, немедленно уступить требованиям России, прежде чем ситуация для Украины ухудшится", - пояснили в ISW.

Действительно ли боевые действия остаются позиционными?

При этом российский военный блогер признал, что линия фронта вовсе не "разваливается", а российская армия значительно дальше от победы, чем заявляет Кремль. Он подтвердил, что РФ пытается сохранять инициативу, но делает это ценой больших человеческих и материальных потерь.

По его словам, боевые действия по всей линии фронта носят позиционный характер, а Вооруженные силы Украины проводят собственные контратаки, что подтверждено открытыми источниками и данными с поля боя.

Военкор также отметил, что украинские силы продолжают держать оборону на Харьковском направлении, осуществляют контратаки в восточной части Волчанска и противостоят российским атакам в районах Купянска и Боровой.

Его оценки полностью противоречат заявлениям Путина от 27 ноября, где тот утверждал о "завершенном захвате Купянска", "контроле над большинством Волчанска" и якобы "неспособности ВСУ удерживать оборону возле Оскола".

река Оскол
Река Оскол / Инфографика - Главред

Каким образом заявления Путина противоречат реальной ситуации?

Кроме того, блогер опроверг слова Путина относительно того, что российские войска якобы проводят масштабные операции по окружению и заставляют украинскую армию бросать оборонительные позиции. Он пояснил, что определенные тактические отходы украинских подразделений являются частью военных решений, направленных на укрепление других участков или избежание угрозы окружения. По его словам, аналогично действует и российская сторона.

Аналитики ISW отмечают, что хотя ситуация в отдельных районах фронта, в частности под Покровском и Гуляйполем, остается сложной, пропагандистские заявления Кремля значительно преувеличены и не отражают реальной обстановки.

"Примечательно, что искаженное представление Кремлем ситуации на местах было настолько далеким от реальности, что известный российский блогер, выступающий за войны, решил, что нужно выступить с собственным корректирующим заявлением", - подытожили в ISW.

Мирные переговоры по завершению войны в Украине - что известно

По словам экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, которые он озвучил 27 ноября, Украина и Соединенные Штаты Америки на этой неделе планируют продолжить работу над формированием плана прекращения войны. Целью встреч делегаций является развитие договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Женеве.

Дмитрий Песков, представитель Кремля, 28 ноября подтвердил, что Соединенные Штаты уже передали России "основные положения" мирной инициативы. Он утверждает, что эти положения были согласованы в Женеве во время переговоров между представителями Киева и Вашингтона. Песков добавил, что "детали", связанные с "международным признанием решений по урегулированию конфликта в Украине", будут обсуждаться и согласовываться позже.

Между тем, 29 ноября президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации. Эта группа уполномочена вести переговоры о достижении мира с США, другими международными партнерами и Россией. Главой этой делегации был назначен Рустем Умеров, который занимает должность секретаря СНБО.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

