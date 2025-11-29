Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

Инна Ковенько
29 ноября 2025, 12:57
246
Ранее делегацию возглавлял руководитель ОП Ермак, которого Зеленский уволил накануне.
Главой делегации станет секретарь СНБО Украины Рустем Умеров
Главой делегации станет секретарь СНБО Украины Рустем Умеров / Колаж: Главред, фото: Facebook Рустема Умерова

Кратко:

  • Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с США
  • Главой делегации станет секретарь СНБО Украины Рустем Умеров

Президент Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

Главой делегации станет секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Об этом говорится в указе №869/2025, обнародованном 28 ноября.

видео дня

Состав делегации для переговоров

  • секретарь СНБО Рустем Умеров, глава делегации;
  • советник ОП Александр Бевз;
  • руководитель ГУР Кирилл Буданов
  • глава Генштаба Андрей Гнатов;
  • руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко;
  • первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;
  • первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;
  • заместитель главы СБУ Александр Поклад;
  • заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.

Ранее делегацию возглавлял руководитель ОП Ермак, которого Зеленский уволил накануне.

состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки
Состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки / Фото: president.gov.ua

Отставка Ермака - что известно

Напомним, как писал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак, который ранее возглавлял делегацию Украины на переговорах по миру, написал заявление об отставке. Это официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Зеленский заявил, что 29 ноября, будут проведены консультации с теми, кто может стать новым руководителем Офиса президента. На сайте президента уже появился указ №868/2025 об отставке Ермака.

Ранее НАБУ и САП сообщали, что у руководителя Офиса президента Андрея Ермака проходят обыски. Они осуществлялись в рамках расследования.

Андрей Ермак подтверждал, что обыски проводят у него дома. В квартире также присутствовали его адвокаты.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мирные переговоры Рустем Умеров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

13:48Украина
Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

13:04Мир
Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

12:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

Последние новости

14:01

В Киеве резко возросло количество раненых в результате массированного удара РФ: что известно

14:00

"Нападения и претензии" участница "Холостяка" раскрыла, как уходила от Цимбалюка

13:48

Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

13:42

Как заставить цвести даже "палку": проверенное удобрение из трех ингредиентовВидео

13:04

Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
12:57

Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

12:47

"Звучит прилет в твой дом": Кошмал поделилась пережитым во время обстрела Киева

12:34

Четыре ингредиента - и шедевр готов: рецепт божественного салата на Новый год

12:31

"Сорваны все планы Путина": ВСУ остановили оккупантов в важном городе

Реклама
12:29

Как выбрать живую ёлку, которая простоит до Старого Нового года

12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

11:56

"Словно ухажер": Тина Кароль показалась с сыном в соблазнительном нарядеВидео

11:56

Массированная атака РФ по Киеву: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

11:29

Киев отправил в США важную делегацию: кто будет обсуждать мирный план Трампа

11:25

Едва не задохнулись в квартирах: жители Киева рассказали о пережитой атакеФото

10:56

Кого ждет год больших денег и любви: помесячный прогноз Таро на 2026-йВидео

10:53

Много криков: Уильям рассказал, что любить делать с Кейт

10:48

Осенью или весной: когда лучше обрезать виноградВидео

10:43

"Какая ночь тяжелая": украинские звезды обратились к фанатам после атаки на Киев

10:38

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

Реклама
10:27

В Украине обесточены более полумиллиона потребителей: кто и где остался без света

10:25

Много погибших и раненых: Зеленский сообщил о трагических последствиях атаки РФФото

09:48

Коммунальные тарифы с 1 декабря: к чему готовиться украинцам

09:40

В небе красный огонь, а местные вздрагивали от взрывов: Россию атаковали дроны

09:28

Гороскоп на завтра 30 ноября: Ракам - стресс, Скорпионам - особое знакомство

08:30

Год, когда вы расправите крылья: судьбоносный Таро-прогноз для Близнецов на 2026-й

08:13

Пламя охватило жилые дома: РФ массированно атакует Киев ракетами и дронамиФото

08:10

Почему "план Трампа" Путину не понравилсямнение

07:56

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

07:33

Горели дома, сносило целые этажи: РФ массированно атаковала Украину, есть жертвыФото

07:06

В воздухе МиГи и летит табун ракет: Киев под массированным ударом РФ

06:36

Полный Таро-расклад на 2026 год для Тельцов: названы два денежных месяцаВидео

05:50

Сложная головоломка на IQ: только бдительные смогут обнаружить скрытое число 53

05:47

На вкус просто бомба: рецепт очень ленивого яблочного штруделя

05:15

"Абсолютно не рад": путинист Лепс пожаловался на непатриотичных детей

04:30

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

03:45

Бананы остаются желтыми даже через 26 дней: блогерша раскрыла необычный лайфхак

02:52

Найден таинственный объект у Стоунхенджа: находка переворачивает историю

01:48

РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетахВидео

00:49

Мощный удар Сил обороны: в Крыму взорван КП, места хранения БпЛА и объекты ПВО РФ

Реклама
28 ноября, пятница
23:59

Забрала скорая: что случилось в "Холостяку" перед церемонией роз

23:16

Погода подготовила новую порцию дождей: где ударит "минусовая" температура

22:57

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

22:51

Украинцев предупредили о новом росте цен: какие продукты подорожают быстрее всех

22:27

"Масштабы лжи поражают": Сырский раскрыл реальную ситуацию в Купянске

22:07

"Не вижу смысла": Тарас Цымбалюк резко отправил участницу "Холостяка" домой

21:58

Мощные пожары в море: у берегов Турции взорваны два танкера "теневого флота" РФ

21:47

Скоро в Украине подорожают основные виды мяса: на сколько вырастет цена

21:31

Как быстро почистить слив в раковине: дешевое средство, которое есть дома у каждого

21:24

Почему 29 ноября надо взять в долг, чтобы привлечь благосостояние: какой церковный праздник

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять