Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

Ранее делегацию возглавлял руководитель ОП Ермак, которого Зеленский уволил накануне.

Главой делегации станет секретарь СНБО Украины Рустем Умеров / Колаж: Главред, фото: Facebook Рустема Умерова

Кратко:

Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров с США

Главой делегации станет секретарь СНБО Украины Рустем Умеров

Президент Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

Главой делегации станет секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Об этом говорится в указе №869/2025, обнародованном 28 ноября.

Состав делегации для переговоров

секретарь СНБО Рустем Умеров, глава делегации;

советник ОП Александр Бевз;

руководитель ГУР Кирилл Буданов

глава Генштаба Андрей Гнатов;

руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко;

первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;

первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;

заместитель главы СБУ Александр Поклад;

заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий.

Состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки / Фото: president.gov.ua

Отставка Ермака - что известно

Напомним, как писал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак, который ранее возглавлял делегацию Украины на переговорах по миру, написал заявление об отставке. Это официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Зеленский заявил, что 29 ноября, будут проведены консультации с теми, кто может стать новым руководителем Офиса президента. На сайте президента уже появился указ №868/2025 об отставке Ермака.

Ранее НАБУ и САП сообщали, что у руководителя Офиса президента Андрея Ермака проходят обыски. Они осуществлялись в рамках расследования.

Андрей Ермак подтверждал, что обыски проводят у него дома. В квартире также присутствовали его адвокаты.

