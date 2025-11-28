Укр
У руководителя Офиса президента Ермака проводят обыски - НАБУ

Ангелина Подвысоцкая
28 ноября 2025, 08:41обновлено 28 ноября, 09:25
972
Обыски начались 28 ноября в правительственном квартале.
обыски у Ермака
У Андрея Ермака проводят обыски / Коллаж: Главред, фото: Украинская правда, Главред

Что известно:

  • НАБУ проводит обыски у главы ОП Андрея Ермака
  • Обыски проводят в рамках расследования

НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает Украинская правда с места правительственного квартала. Именно там и продолжаются обыски, пишут СМИ.

Отмечается, что следственные действия проводят около 10 сотрудников, но официальных комментариев пока нет.

видео дня

Впоследствии НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака.

"НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали - позже", - говорится в официальном сообщении.

Операция НАБУ "Мидас" - новости по теме

Как сообщал Главред, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили масштабную антикоррупционную операцию под названием "Мидас", в рамках которой правоохранители провели более 70 обысков.

По данным расследования, участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом". Организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

13 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме". Санкции предусматривают запрет на ведение бизнеса в Украине, блокирование активов, ограничение торговых операций, а также запрет участия в государственных закупках и приватизации.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАБУ САП Андрей Ермак
08:41Политика
Лидеры ЕС не знали о мирном плане Трампа до его утечки в прессу — NYT

Лидеры ЕС не знали о мирном плане Трампа до его утечки в прессу — NYT

07:49Мир
Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

07:00Война
Китайский гороскоп на сегодня 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Китайский гороскоп на сегодня 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

