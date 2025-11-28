У руководителя Офиса президента Ермака проводят обыски - НАБУ

Обыски начались 28 ноября в правительственном квартале.

Что известно:

НАБУ проводит обыски у главы ОП Андрея Ермака

Обыски проводят в рамках расследования

НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает Украинская правда с места правительственного квартала. Именно там и продолжаются обыски, пишут СМИ.

Отмечается, что следственные действия проводят около 10 сотрудников, но официальных комментариев пока нет.

Впоследствии НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака.

"НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали - позже", - говорится в официальном сообщении.

Операция НАБУ "Мидас" - новости по теме

Как сообщал Главред, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили масштабную антикоррупционную операцию под названием "Мидас", в рамках которой правоохранители провели более 70 обысков.

По данным расследования, участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом". Организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

13 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупции в "Энергоатоме". Санкции предусматривают запрет на ведение бизнеса в Украине, блокирование активов, ограничение торговых операций, а также запрет участия в государственных закупках и приватизации.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

