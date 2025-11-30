Укр
"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Мария Николишин
30 ноября 2025, 09:08
Залужный считает, что Украина для России должна стать воротами в Европу.
Залужный раскрыл намерения РФ

Главное из заявления дипломата:

  • Аппетиты России могут выходить за пределы Украины
  • Россию не интересует Донецкая или Луганская области
  • Целью номер один для России является Украина с ее субъектностью и независимостью

Стране-агрессору не нужны оккупированные территории. Целью номер один для РФ является Украина с ее субъектностью и независимостью и всеми потенциалами, которая должна стать воротами в Европу. Об этом написал посол Украины в Великобритании, экс-глава ВСУ Валерий Залужный в колонке для LIGA.net.

"Украина находится в сложнейшем положении, где за быстрым миром точно будет стоять только сокрушительное поражение и потеря независимости. Однако как показало время, и его достичь не удалось", - говорится в заявлении.

По его словам, аппетиты России могут выходить за пределы Украины. И все это из-за непонимания политической цели РФ и отсутствия собственного политического видения, которое, вероятно, основывалось на возможных политических целях глобальных игроков.

"Но даже если такое понимание придет, то следуя той же теории войн, любое промедление на войне вредит тому, кто наступает. Россияне этого не могут допустить - тогда такой ожидаемый мир в Украине без построения новой архитектуры безопасности хотя бы в Восточной Европе просто невозможен", - говорит Залужный.

Он указал на иллюзии западных политиков, которые "вырисовывали розовые сценарии или подыгрывали друг другу, рассуждали о восстановлении Украины".

Экс-глава ВСУ отметил, что Россию не интересует Донецкая или Луганская области, разве что их мобилизационный потенциал.

"Целью номер один для России является Украина. Именно Украина с ее субъектностью и независимостью и всеми потенциалами, которая должна стать воротами в Европу. Не потому ли сегодня так трудно найти понимание относительно остановки войны? Такие цели публично не объявляются или принципиально искажаются, чтобы привлечь как можно больше сторонников", - подчеркнул дипломат.

Валерий Залужный

Согласится ли Путин на прекращение огня

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро считает, что глава Кремля Владимир Путин оказывается под все большим давлением международного сообщества.

По его словам, Путин имеет серьезные причины прислушаться к обновленной версии мирного предложения Дональда Трампа, которое обсуждали во время встреч в Женеве.

"Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня или смириться с тем, что Россию будут ждать новые санкции, которые истощат ее экономику", - подчеркнул он.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин ранее говорил, что так называемый "американский план по Украине", который появился в СМИ, не является завершенным проектом соглашения, а лишь набором вопросов для дальнейшего обсуждения.

Российский политолог Дмитрий Орешкин сказал, что стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее объявить о "завершении украинского кризиса" связано не с реальной дипломатией, а с личными политическими амбициями.

Глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок считает, что президент России Владимир Путин способен остановить обстрелы и наступление в Украине в течение одного дня, если будет достигнута соответствующая договоренность. Однако локальные нарушения перемирия могут продолжаться еще длительное время.

Читайте также:

О персоне: Валерий Залужный

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

