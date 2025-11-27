Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

В Германии рассматривают сценарий переброски сотен тысяч военнослужащих к границам с Россией.

Главное:

У Германии есть секретный план на случай войны с Россией

Высокопоставленные чиновники прорабатывают план уже более двух лет

Германия разрабатывает секретный план переброски 800 тысяч военнослужащих НАТО на случай начала войны со страной-агрессором Россией.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Германия разрабатывает план вместе с союзниками НАТО. Документ уже насчитывает 1200 страниц. Предполагается, что войска стран НАТО должны перебросить на восток, к границам с РФ.

Детали немецкого плана

Издание пишет, что еще примерно 2,5 года назад высокопоставленные офицеры Германии начали работу над планом на случай войны с Россией.

"В плане подробно описано, как до 800 000 немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переправлены на восток к линии фронта. На нем обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут продвигаться, а также как они будут обеспечены и защищены на этом пути", - говорится в статье.

Сегодня план находится во второй редакции, а немецкие военные спешат его имплементировать.

Как Европа готовится давать отпор России

Главред писал, что по данным Politico, Россия усиливает действия в рамках гибридной войны против стран НАТО. Поэтому Европа сейчас решилась на то, что еще несколько лет назад могло показаться странным - планирует, как нанести ответный удар.

Два высокопоставленных европейских чиновника и три дипломата ЕС рассказали, что есть разные идеи, они варьируются от совместных наступательных киберопераций против России до неожиданных военных учений под руководством НАТО

Угроза нападения России на страны НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России.

Ранее сообщалось, что Россия увеличивает производство танков Т-90 и восстановление довоенных танковых резервов, что свидетельствует о ее намерении создать долгосрочную военную угрозу для НАТО.

Накануне стало известно, что если США решат не отвечать на агрессию президента РФ Владимира Путина в отношении стран Балтии или Польши, это может привести к ужасным последствиям. В частности, к нападению на Североатлантический Альянс.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

