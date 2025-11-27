Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

Европейское сообщество начало более остро реагировать на российскую гибридную агрессию.

Один из возможных сценариев реагирования европейцев - военные учения НАТО

Главное:

Европа готовится дать отпор России

В последнее время гибридные атаки РФ в Европе усилились

Европейцы могут подорвать военные усилия РФ путем кибератак

Страна-агрессор Россия усиливает действия в рамках гибридной войны против страны НАТО. Поэтому Европа сейчас решилась на то, что еще несколько лет назад могло показаться странным - планирует, как нанести ответный удар.

Два высокопоставленных европейских чиновника и три дипломата ЕС рассказали, что есть разные идеи, они варьируются от совместных наступательных киберопераций против России до неожиданных военных учений под руководством НАТО, пишет Politico.

Почему Европа решила действовать в ответ

Издание пишет, что масштабы и частота нынешних атак РФ на европейские страны беспрецедентны. С января по июль текущего года в Европе зафиксировали более 110 актов саботажа и попыток нападения, которые выполняли люди, связанные с Москвой.

До сих пор Европа реагировала на такие действия со стороны РФ усилением обороны. Но сейчас "тон в европейских столицах меняется". При этом европейцы пока окончательно не решили, что будет означать более мощный ответ на гибридную войну России.

"На практике страны могут использовать киберметоды для атаки на системы, критически важные для военных усилий России, такие как экономическая зона Алабуга в Татарстане в восточно-центральной России, где Москва производит дроны "Шахед", а также энергетические объекты или поезда, перевозящие оружие, сказал Филипп Брийка, политолог и эксперт по гибридным угрозам Польской академии наук", - пишет издание.

Почему Россия усиливает гибридные атаки на Европу

Главред писал, что военный эксперт и журналист Михаил Жирохов считает, что россияне могут организовать в Европе гибридную войну по аналогии с событиями 2014 года на востоке нашей страны, когда были использованы отряды Гиркина-Стрелкова.

Такой сценарий может быть реализован в странах Балтии, потому что там есть для этого определенные предпосылки. В частности, в Литве и Латвии проживает большое количество русскоязычных людей, а в Эстонии есть Нарва, где фиксируется откровенная поддержка России.

Гибридная война России против Европы - последние новости

Ранее сообщалось, что Россия планирует распространить войну не только на Украину, но и на другие страны Европы. В частности, военные и спецслужбы видят прямую угрозу для стран Балтии.

Напомним, Главред писал, что в сентябре этого года для налета на Польшу Россия использовала около 20 дронов, что свидетельствовало о том, что нарушение воздушного пространства было преднамеренным и стало частью плана по расширению гибридной войны против Европы.

Накануне Алексей Мельник заявил, что главная цель России - демонстрировать, что она фактически воюет с НАТО, и её стратегическая задача состоит в том, чтобы разрушить Альянс, путём атак на европейские страны.

