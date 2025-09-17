Гибридная война в Европе: Жирохов сказал, в какую страну может вторгнуться РФ

Главное из заявления эксперта:
- Россияне могут организовать в Европе гибридную войну
- Она может быть аналогичной с событиями 2014 года в Украине
- РФ хочет определить где проходят "красные флажки" НАТО
Страна-агрессор Россия будет продолжать свои гибридные действия против Европы, но война не будет таких же масштабов, как в Украине. Об этом в интервью Главреду сказал историк, военный эксперт и журналист Михаил Жирохов.
По его словам, россияне могут организовать в Европе гибридную войну по аналогии с событиями 2014 года на востоке нашей страны, когда были использованы отряды Гиркина-Стрелкова.
"Такой сценарий может быть реализован в странах Балтии, потому что там есть для этого определенные предпосылки. В частности, в Литве и Латвии проживает большое количество русскоязычных людей, а в Эстонии есть Нарва, где фиксируется откровенная поддержка России", - подчеркнул он.
По его мнению, сейчас перед Россией встанет вопрос: где проходят "красные флажки" НАТО.
"Москве важно понять, какие будут последствия, если условное российское военное подразделение вторгнется в Эстонию и объявит там "Нарвскую народную республику". Что это будет означать для НАТО: нападение на страну Альянса или внутреннее дело Эстонии? Когда россияне поймут, как действовать дальше, они могут прибегнуть к любым сценариям - и повторить даже украинский", - подчеркнул Жирохов.
Какой была цель России в атаке на Польшу
Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник говорил, что атака России на Польшу - не случайность, а целенаправленная и спланированная акция.
"Чего пытается достичь Россия? Прежде всего, она постоянно, хоть и не всегда прямо, подчеркивает, что воюет с НАТО. Ее стратегическая цель - разрушить Альянс. Ведь прямое столкновение не оставляет России никаких шансов: оно либо завершится ее поражением, либо приведет к ядерной катастрофе. Поэтому все подобные действия - лишь один из примеров более широкой тактики", - подчеркнул он.
РФ может начать новую войну - что известно
Как сообщал Главред, со стороны страны-агрессора России уже звучали угрозы другим государствам, например, Финляндии и Азербайджану. Это может указывать на то, что российский диктатор Владимир Путин может иметь в планах новую войну.
В частности, председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что разрешение странам НАТО сбивать российские дроны над Украиной будет означать войну Альянса с РФ. Также в РФ якобы против создания бесполетной зоны над Украиной.
В то же время, обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что на российско-белорусских учениях "Запад-2025", которые начались в Беларуси, диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом.
О персоне: Михаил Жирохов
Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.
Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.
Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.
