Путин может ликвидировать Лукашенко: назван вероятный способ и главное условие

Александр Лукашенко понимает возникающие риски, поэтому он окружает себя "личной гвардией", подчеркнул Павел Усов.

https://glavred.info/world/putin-mozhet-likvidirovat-lukashenko-nazvan-veroyatnyy-sposob-i-glavnoe-uslovie-10698374.html Ссылка скопирована

Владимир Путин может ликвидировать Александра Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Важное из заявлений Усова:

Лукашенко может искать возможности для выхода на Запад

Отсутствие победы России в Украине становится угрозой для режима Лукашенко

Руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов ответил на вопрос о том, что в нынешних условиях может стать поводом для того, чтобы белорусский диктатор Александр Лукашенко попытался выйти из-под влияния Москвы.

"Очевидный проигрыш России в Украине. Пока Россия сохраняет контроль и фронт в Украине стабилизирован, Лукашенко не будет делать резких движений, поскольку понимает, что РФ сильна. Но как только, по примеру с Пригожиным, начнется хаос в России, вызванный поражением на фронте — а это уже становится проблемой для Кремля — он может искать возможности для выхода на Запад", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт считает, что поражение или даже отсутствие победы России в Украине становится угрозой и для самого режима Лукашенко.

"Шанс заключается в том, что он может позиционировать себя как миротворца и использовать Минск в качестве переговорной площадки. Мол, Беларусь всегда демонстрировала готовность быть открытой для переговоров и даже чуть ли не отправлять своих миротворцев, как это было после 2014 года. Лукашенко будет использовать все эти возможности. Однако только в том случае, когда будет на сто процентов уверен, что в Минске не появятся "зеленые человечки" и не пристрелят его вместе с семьей", - не исключает он.

Собеседник отметил, что Лукашенко понимает возникающие риски, поэтому он окружает себя "личной гвардией" — службой безопасности президента, но и там "торчат уши Кремля", так как сотрудники регулярно ездят в Москву на совместные учения и операции.

"Из-за этого Лукашенко будет действовать осторожно, чтобы не провоцировать Москву на радикальные действия. Обмен политических заключенных на снятие санкций США не является критическим для России: русские тоже обменивали политзаключенных на своих агентов. Это не приводит к серьезному развороту ситуации, но Лукашенко проводит такие операции осторожно, опасаясь неожиданных инцидентов с "Новичком" или сбитым вертолетом", - добавил Усов.

Смотрите видео - интервью Павла Усова:

Личный враг Лукашенко: эксперт назвал имя

Политолог Павел Усов прокомментировал решение Николая Статкевича отказаться от участия в возможном обмене заключёнными и остаться в Беларуси.

По словам Усова, ссылающегося на источники, близкие к окружению Статкевича, тот ясно дал понять: "Лукашенко не указ — я остаюсь со своим народом". Несмотря на длительные переговоры и давление со стороны представителей режима, Статкевич принял твёрдое решение не покидать страну. В результате его вновь доставили в тюрьму.

Ранее сообщалось, что 52 бывших политических заключенных в Беларуси безопасно пересекли литовскую границу. Среди освобожденных было шестеро литовцев, а также граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции.

Напомним, Главред писал, что еще в 2020 году бывший заместитель Государственного секретаря США Стивен Биген призвал Беларусь освободить всех политзаключенных, ведь страна-приспешница России грубо нарушает права человека.

Больше новостей:

О персоне: Павел Усов Павел Усов — белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже обучался в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию. Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы по политической ситуации в регионе. Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем. Его специализация — авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред