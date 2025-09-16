Путин послал сигнал Украине о войне - что задумали в Кремле и при чем здесь Трамп

Путин пытается обмануть президента США Трампа и оттверминировать введение новых санкций против России для наращивания производства оружия и новых наступлений.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу с критическим призывом и хочет "четкой позиции" от Дональда Трампа по войне с Россией. Он подчеркнул, что только вместе с США и европейскими партнерами можно создать гарантии безопасности, которые смогут остановить агрессию. Об этом заявил глава государства в эксклюзивном интервью Sky News.

Главред собрал основные заявления Зеленского относительно войны РФ против Украины.

Какова цель российского удара по Кабмину

Отвечая на вопрос о том, какой сигнал посылают россияне ударом по зданию правительства, Зеленский подчеркнул, что Кремль намерен продолжать агрессивную войну против Украины.

"И поэтому они отложили, вы знаете, эти встречи по принятию решений и о перемирии. Это никак не касается перемирия. Да, я не знаю, что у них в головах. Это трудно понять. Но мы должны признать, что они не хотят мира", - подчеркнул он.

Как Украина поможет Польше после российской атаки дронами

Зеленский подчеркнул, что украинские военные могут делиться опытом с польскими коллегами.

Он напомнил, что Польша с первых дней войны оказала значительную помощь, в частности приняла украинцев, которые были вынуждены выехать за границу, и позаботилась о женщинах и детях.

Президент подчеркнул, что благодарен за эту поддержку и рассказал о своих разговорах с премьер-министром Польши Дональдом Туском в первые дни нападения.

"Я сказал нашим ребятам, что мы готовы тренировать ваших солдат, ваши войска. Они в этом действительно нуждаются. И это касается не только Польши. Мы не переводим наших солдат, а сейчас приглашаем офицеров и представителей других стран приезжать сюда", - указывает он.

По его словам, страны-союзники внимательно прислушиваются к украинскому опыту, ведь именно во время войны украинцы приобрели знания о ведении современной, высокотехнологичной войны, которую никто не мог представить раньше.

Наступательные операции РФ провалились - враг готовит еще 2 наступления

Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский отметил, что последние три наступательные операции РФ потерпели поражение, хотя впереди еще две сложные кампании. По его мнению, это важный сигнал - противник сейчас очень истощен и деморализован.

"Во-первых, то, о чем я говорил европейцам и говорил в Белом Томе с президентом Трампом, с его окружением. Я говорил, что россиянам не удастся взять наш восток. И что то, что они вам рассказывают о том, что они могут оккупировать город Сумы, все это ложь и манипуляции, и мы все это сможем показать и доказать. И так мы и сработали. Три компании россияне проиграли. Проиграли, потому что там большое количество жертв среди личного состава и большое количество потерянной техники", - указывает он.

Он добавил, что украинские войска чувствуют это давление, поэтому им нужна поддержка - прежде всего боевыми средствами и финансами от партнеров, которые направляются на украинское производство дронов и другую технику.

Именно такая помощь поможет держаться морально и физически и выдержать еще две вероятные наступательные операции России, в чем президент выразил уверенность.

Комментируя неудачи РФ на фронте, Зеленский отметил, что украинские войска сорвали три наступательные операции, две из которых были полностью провалены.

"И третье, я думаю, что, если честно, день-два, и мы поймем, что они понесли большие потери, и у них ничего не получилось. Но мне нужно еще одни-двое суток, чтобы об этом сказать публично. Да, потому что наши ребята там действуют на одном направлении. Важны действия сейчас. Ну и они готовятся к еще двум наступательным операциям осенью", - указывает президент.

Президент добавил, что у россиян ситуация сложилась значительно хуже, чем они ожидали, и хотя Путин получает доклады и графики, он, вероятно, полностью этого не осознает.

Чем для Украины закончилась встреча Трампа и Путина на Аляске

Зеленский отметил, что результаты встречи Трампа с Путиным на Аляске не способствовали Украине, хотя Киев поддерживал инициативу договориться о прекращении огня и был готов к переговорам на уровне лидеров.

"И не то, чтобы мы вымаливаем эти встречи. Я считаю, что просто любой адекватный человек, неадекватный лидер хочет закончить войну. А без договоренности на уровне лидеров это невозможно. И соответствующие встречи, о которых я сказал, к сожалению, не принесли положительного результата, не приблизили нас к окончанию войны", - сказал он.

По его мнению, эта встреча принесла больше выгоды именно Путину, поскольку дала ему возможность выйти из политической изоляции, получить желаемые фото с президентом США и публичный диалог, что открывает путь к участию в других форматах и саммитах.

В то же время он подчеркнул, что российский лидер должен был заплатить за это, сделав шаг назад в войне, по меньшей мере согласившись на остановку боевых действий.

"И мы это видим на сегодня. Я считаю, что он за это ничего не заплатил. А он должен заплатить (за войну против Украины, - ред.)", - резюмировал Зеленский.

Зеленский отметил, что такая ситуация не создает для Путина ощущение необходимости завершать войну, ведь он видит, что мир пытается повлиять на него уговорами. По его словам, единственным языком, который Москва действительно понимает, является язык силы.

"Это диалект такого человека, как он есть. И мы очень просим. Соединенные Штаты Америки могут это. Европейцы могут это. И европейцы, и Соединенные Штаты, они делают шаги. Это правда. Санкционные шаги. Но надо больше, сильнее и быстрее", - сказал он.

Путин пытается обмануть Трампа

Президент подчеркнул, что Путин стремится ввести в заблуждение США и делает все возможное, чтобы избежать введения новых санкций со стороны Вашингтона. Он считает, что если откладывать санкции, это даст россиянам время окрепнуть и уменьшит их страх перед последствиями.

В то же время президент отметил, что тотальные санкции серьезно усложнили бы для Кремля массовое наращивание производства ракет и вооружений из-за отсутствия необходимых компонентов в собственном производстве. По его мнению, работа над санкционными механизмами должна вестись ежедневно и детально - это дело большого количества людей в разных странах.

Он добавил, что Украина регулярно предлагает партнерам конкретные варианты санкций, но этого мало, ведь необходимы еще и поставки оружия, чтобы эффективно противостоять агрессору.

Оружие, которое должно быть открыто для Украины. Честно, США, мы благодарны, они дали возможность сейчас через некоторые программы покупать некоторое оружие. Но пока не все оружие для нас открыто. Я понимаю, почему Америка думает, что это дальнобойное оружие приведет к реакции какой-то у России, эскалации. Но я уверен, что только сильное давление на Россию сработает.

О переговорах с Путиным

Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и Путиным без всяких предварительных условий.

"Президент Трамп предложил мне встречи двусторонне, а затем трехсторонне. Он сказал Вашингтоне на последней нашей встрече "Давайте сработаем в таком формате, потому что очень хочется, чтобы в двустороннем формате у вас был обмен мнениями или претензиями, а потом будет трехсторонний формат", - привел цитату президента США Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает любой формат, предложенный США, и если Россия не согласится, то Вашингтон будет отвечать более жесткими действиями - от санкций до усиления военной поддержки.

Готов ли Зеленский поехать на переговоры в Москву

Комментируя возможность визита в Москву для переговоров с Путиным, президент отметил, что российский лидер обычно выдвигает неприемлемые условия, чтобы создать впечатление, будто именно Украина срывает встречу. Он пытается манипулировать различными форматами и темой легитимности украинской власти, но такие попытки выглядят неудачными.

"У него (Путина, - ред.) много разных причин для того, чтобы отсрочить встречу. Вы видите, что получается с отсрочкой встречи? Вместе с отсрочкой встречи идет отсрочка санкций. Вместе с отсрочкой санкции поднимается его оборонное производство. Вместе с этим начинается дипломатическая деизоляция Путина. И понемногу ему начинают прощать эту войну", - утверждает он.

Почему страны ЕС до сих пор покупают российскую нефть

Зеленский отметил, что европейские государства до сих пор покупают российскую нефть, ведь их энергетическая инфраструктура в течение многих лет была построена на зависимости от российского газа и нефтеснабжения. Ранее основные объемы газа поступали в Европу именно через украинскую газотранспортную систему.

"И поэтому безусловно долгое время, когда ты, извините за такие слова, сидишь на игле российской нефти и газа, в какой-то момент Россия начала это использовать как инструмент давления. На Украину, на украинскую независимость выставлять условия, играя с ценой энергоресурсов. И так же она делала с другими странами Европы. Может не так сильно, потому что Украина была очень сильно экономически настроена на двусторонние отношения с Российской Федерацией", - привел пример он.

В то же время сейчас поставки российских энергоресурсов сократились на 80%, и этому в значительной степени способствовала агрессия России против Украины. Однако Словакия, Венгрия и еще несколько крупных стран ЕС продолжают закупки напрямую или через третьи страны. По словам Зеленского, Трамп внимательно следит за этим и требует, чтобы Европа распространила санкции также и на те государства, которые являются посредниками в торговле российскими энергоресурсами.

Какова цель российской атаки на Польшу

Зеленский подчеркнул, что атака российских дронов на Польшу была попыткой Путина проверить готовность НАТО - как дипломатическую, так и политическую. Он одновременно оценивал эффективность систем противовоздушной обороны и реакцию населения.

Президент отметил, что люди в Польше, как и везде, боятся войны, потерь, уничтожения домов и угрозы для близких, что является вполне естественной реакцией. Таким образом российский лидер увидел, как население воспринимает угрозу и как реагирует НАТО.

Какие гарантии безопасности должна получить Украина

Зеленский отметил, что гарантии безопасности уже имеют положительный аспект, ведь впервые за долгое время они оформлены на бумаге и почти готовы. В то же время остаются некоторые нюансы, которые надо доработать, в частности более детальная позиция Соединенных Штатов. Поддержка США и участие в гарантиях уже есть, однако Украина и ее партнеры стремятся получить дополнительные конкретные договоренности. В то же время количество стран-участниц уже определено.

"На сегодня это 26 стран, которые согласились дать гарантию безопасности. Мы говорим о гарантиях безопасности на земле, на море, в небе. И у нас уже выписаны соответствующие силы, опять-таки в документе соответствующие силы. Мы видим это количество, мы спорим о количестве между собой, но это нормальный диалог", - указывает он.

Особенно важно обеспечить поддержку украинской армии в тех объемах, о которых просит Украина. Зеленский назвал это своей красной линией и активно работает над этим в диалоге с партнерами. Относительно присутствия союзников, уже обсуждено много деталей, и достигнут значительный прогресс.

Еще остаются вопросы бэкстопа США и экономической части гарантий ЕС, ведь могут быть торможения, которых в гарантиях безопасности быть не должно. Отдельно Зеленский подчеркнул важность санкционной политики, которая значительно влияет на Россию.

Что Украина хочет получить от визита Трампа в Британию

Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Стармер сможет обсудить с президентом Трампом конкретные вопросы относительно гарантий безопасности США для Украины. Он подчеркнул, что очень важно иметь окончательно согласованные договоренности еще до завершения войны и иметь документ, поддержанный США и европейскими партнерами. Это, по его словам, является ключевым не только для Украины, но и для мотивации украинских военных, чтобы они верили в завершение войны и серьезные гарантии безопасности.

"Для нас нужна чистая, открытая позиция Дональда Трампа по этому поводу. Второе, возможность приобрести оружие любое в США. Я не о ядерном оружии говорю, это понятно. Мы говорим о другом оружии, важном оружии. ракетное оружие и тому подобное. Для нас эти договоренности очень важны. Ну и третье, это сильные ближайшие шаги, личные шаги президента Трампа, чтобы остановить Путина", - резюмировал Зеленский.

