Атака РФ на Тернополь: в больнице умерла 12-летняя девочка, ее мать также погибла

Кратко:
- В Тернополе число погибших после ракетного удара возросло до 35 человек
- В больнице после девяти дней борьбы за жизнь скончалась 12-летняя Адриана Унольт
В результате ракетного удара по Тернополю 19 ноября, после девяти дней борьбы за жизнь, в больнице умерла 12-летняя девочка Адриана Унольт.
Мама Адрианы также погибла от российского удара, а сестра до сих пор находится в больнице. Об этом в четверг, 27 ноября, сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
"Девять дней назад ракеты попали в два жилых дома Тернополя. Сегодня боль этой трагедии возвращается снова - еще одну детскую жизнь забрала война", - говорится в сообщении.
Андрияна стала 35 жертвой российского ракетного удара 19 ноября. Тогда враг массированно атаковал город ракетами Х-101. Значительным разрушениям подверглись две многоэтажки.
Ракетная атака на Тернополь - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия утром 19 ноября нанесла удар по Тернополю. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. В результате атаки врага погибли 26 человек. Но уже вечером произошло настоящее чудо - спасателям удалось найти живого 20-летнего парня. Он оставался под завалами примерно до 17:00.
По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными самолетами стратегической авиации.
В результате массированного ракетного удара по Тернополю погибли волонтер Виталий Долиняк и его сын Давид. Жена и дочери погибшего сейчас находятся в больнице.
