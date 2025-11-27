Укр
Атака РФ на Тернополь: в больнице умерла 12-летняя девочка, ее мать также погибла

Инна Ковенько
27 ноября 2025, 11:03
После девятидневной борьбы за жизнь умерла Адриана Унольт, ее мать также погибла от российского удара, а сестра до сих пор находится в больнице.
В результате атаки рф на Тернополь 19 ноября, в больнице умерла 12-летняя девочка, ее мать также погибла
В результате атаки рф на Тернополь 19 ноября, в больнице умерла 12-летняя девочка, ее мать также погибла

Кратко:

  • В Тернополе число погибших после ракетного удара возросло до 35 человек
  • В больнице после девяти дней борьбы за жизнь скончалась 12-летняя Адриана Унольт

В результате ракетного удара по Тернополю 19 ноября, после девяти дней борьбы за жизнь, в больнице умерла 12-летняя девочка Адриана Унольт.

Мама Адрианы также погибла от российского удара, а сестра до сих пор находится в больнице. Об этом в четверг, 27 ноября, сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Девять дней назад ракеты попали в два жилых дома Тернополя. Сегодня боль этой трагедии возвращается снова - еще одну детскую жизнь забрала война", - говорится в сообщении.

Андрияна стала 35 жертвой российского ракетного удара 19 ноября. Тогда враг массированно атаковал город ракетами Х-101. Значительным разрушениям подверглись две многоэтажки.

Ракетная атака на Тернополь - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия утром 19 ноября нанесла удар по Тернополю. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. В результате атаки врага погибли 26 человек. Но уже вечером произошло настоящее чудо - спасателям удалось найти живого 20-летнего парня. Он оставался под завалами примерно до 17:00.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными самолетами стратегической авиации.

В результате массированного ракетного удара по Тернополю погибли волонтер Виталий Долиняк и его сын Давид. Жена и дочери погибшего сейчас находятся в больнице.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
откуда запускают ракеты по Украине, ракеты

война в Украине Тернополь Ракетная атака на Украину
