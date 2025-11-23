В Харькове прогремела серия мощных взрывов: город под массовой атакой БПЛА

https://glavred.info/war/v-harkove-progremela-seriya-moshchnyh-vzryvov-gorod-pod-massovoy-atakoy-bpla-10718219.html Ссылка скопирована

Харьков подвергся атаке российских ударных дронов вечером 23 ноября. О взрыве сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Город был атакован боевым дроном, и возможны повторные удары - будьте осторожны!" - предупредил Терехов.

По данным Харьковской областной государственной администрации, глава области Олег Синегубов сообщил о "прилете" вражеского БПЛА в Салтовском районе. Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.

Местные службы продолжают оценивать последствия атаки и обеспечивать безопасность жителей города.

По информации мониторинговых каналов, более 20 ударов беспилотниками типа "Герань-2" сосредоточено в направлении Харькова и Краматорска.

"Угроза актуальна", - отмечают эксперты.

Городской голова Харькова сообщил о попадании вражеского дрона в частный дом. По предварительной, неподтвержденной информации, в Шевченковском районе погиб один человек. Впоследствии информация о гибели человека подтвердилась. Также мэр города сообщил о четырех пострадавших.

В этом же районе возник пожар. Подразделения ГСЧС и медики работают в усиленном режиме, добавил Синегубов.

Позже начальник Харьковской ОГА сообщил, что по состоянию на 22:52 в результате обстрелов погибли два человека, еще 8 получили ранения. Среди пострадавших - 12-летний ребенок. Всем оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь.

По уточненным данным Ситуационного центра, по Харькову вечером было нанесено 15 ударов по шести различным локациям. Городской голова Игорь Терехов сообщил о трех погибших в результате атаки.

"К сожалению, уже трое погибших в результате вечернего обстрела Харькова", - говорится в сообщении мэра.

