Россия атаковала Запорожье КАБами: в ОВА сообщили о погибших и раненых

Кратко:
- Россия атаковала Запорожье дронами-камикадзе КАБ
- Погибли 5 человек, 3 получили ранения
- Повреждены жилые дома, магазин и рынок
Вечером в четверг, 20 ноября, Запорожская область и город Запорожье подверглись атаке российских дронов-камикадзе и КАБов. Об этом непосредственно сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
"Взрыв слышали в одном из районов Запорожья. Экстренные службы обследуют территорию. Предварительно, есть пострадавшие", - говорится в заметке Федорова.видео дня
По его словам, российские силы атакуют как областной центр, так и регион. Воздушные силы Украины сообщали о движении управляемых авиабомб (КАБ) в направлении Запорожья, включая повторные пуски.
Начальник ОВА призвал жителей Запорожья и области оставаться в безопасных местах, пока продолжаются работы экстренных служб.
Впоследствии Федоров уточнил, что в результате атаки погибли пять человек, еще трое получили ранения. В результате удара повреждены жилые дома, магазин и рынок. На месте работают все экстренные службы.
Видео последствий удара по Запорожью
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, утром 19 ноября, россияне ударили по Тернополю ракетами и "шахедами".
Кроме того, в ночь на 19 ноября, во время комбинированного ракетно-дронового удара по Украине, Румыния поднимала истребители после вторжения беспилотника в ее воздушное пространство. Польша также превентивно подняла авиацию в небо, в частности истребители и самолет раннего радиолокационного наблюдения.
Напомним, что россияне в ночь с 18 на 19 ноября массированно атаковали Харьков дронами. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в городе прозвучала серия взрывов.
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации со 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.
