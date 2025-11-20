Россия атаковала Запорожье КАБами: в ОВА сообщили о погибших и раненых

Страна-оккупант нанесла удар по Запорожью и области, вызвав гибель людей, ранения и разрушения объектов.

Экстренные службы обследуют последствия ударов КАБов

Россия атаковала Запорожье дронами-камикадзе КАБ

Погибли 5 человек, 3 получили ранения

Повреждены жилые дома, магазин и рынок

Вечером в четверг, 20 ноября, Запорожская область и город Запорожье подверглись атаке российских дронов-камикадзе и КАБов. Об этом непосредственно сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"Взрыв слышали в одном из районов Запорожья. Экстренные службы обследуют территорию. Предварительно, есть пострадавшие", - говорится в заметке Федорова. видео дня

По его словам, российские силы атакуют как областной центр, так и регион. Воздушные силы Украины сообщали о движении управляемых авиабомб (КАБ) в направлении Запорожья, включая повторные пуски.

Начальник ОВА призвал жителей Запорожья и области оставаться в безопасных местах, пока продолжаются работы экстренных служб.

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате атаки погибли пять человек, еще трое получили ранения. В результате удара повреждены жилые дома, магазин и рынок. На месте работают все экстренные службы.

Видео последствий удара по Запорожью

Запорожье / Фото: Скриншот

