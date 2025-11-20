РФ готовит новую массированную атаку: эксперт объясняет выбор целей и сроки

Читайте в материале:
- Как РФ выбирает цели для массированных атак
- Почему ракеты часто попадают в жилые дома
- Когда возможен следующий масштабный удар
В ночь на 19 ноября Россия снова нанесла комбинированный массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные дроны. Под атаку попали объекты энергетики, жилая застройка и другая гражданская инфраструктура. Наибольшие разрушения зафиксированы в западных областях, где возникли масштабные пожары, есть раненые и погибшие.
Как РФ выбирает цели, почему ракеты часто попадают в жилые дома и что может стать следующей мишенью - в комментарии ТСН.ua объяснил военный эксперт Олег Жданов.
"Это не случайность": почему ракеты бьют по жилью
По словам Жданова, ракета, попавшая в жилой дом в Тернополе, могла отклониться от траектории. Впрочем, это не снимает с РФ ответственности за целенаправленный террор гражданских.
"Российская разведка на сегодняшний день, я не думаю, что в идеале работает и обеспечивает полный объем информации. Поэтому по военным объектам вряд ли они ориентировались. Они знают старые стационарные объекты, такие, как Староконстантинов - под Ивано-Франковском наш аэродром. Это советский еще аэродром", - объясняет эксперт.
Он отмечает, что главной целью последней атаки было давление на общество.
"Поэтому удар был в основном по энергообъектам, инфраструктурным объектам и жилым массивам... Она летела в тот район, где он стоит, она могла его задеть".
Когда ждать нового массированного удара
По оценкам Жданова, перерыв между массированными атаками может составлять до двух недель. Главная причина - длительная логистика и подготовка ракет.
"На подготовку ракетного вооружения, самих ракет... такие ракеты как Х-22... требуют ракетного многокомпонентного топлива. Оно очень токсичное, и ее нельзя держать в заправленном состоянии долгое время. Надо либо сливать топливо, либо ее использовать", - говорит он.
Кроме того, России приходится перегонять авиацию из отдаленных районов, что также затягивает подготовку.
"И им надо эту авиацию перегнать в европейскую часть... Думаю, что недели две как минимум, им надо будет для того, чтобы подготовиться к следующему удару".
Политические сигналы и "удобные моменты"
Определить точное время следующей атаки практически невозможно. Впрочем, по словам Жданова, в действиях Кремля просматриваются четкие политические маркеры.
"Российская Федерация до сих пор не знает, как реагировать на наш коррупционный скандал... И тут бабах - под эту встречу Россия наносит такой массированный ракетный удар. Я вижу, что здесь два критерия, которые могут влиять на эту ситуацию".
Он также обращает внимание на то, что РФ часто выбирает момент, когда президент Украины находится за границей.
"Кстати, опять таки, президента нет в стране... Первое - это ситуация на линии фронта... А второе - это политическая ситуация. Она тоже, на мой взгляд, может существенно влиять на осуществление массированных обстрелов по территории нашей страны".
Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ 19 ноября - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Армия РФ большим количеством дронов атаковала преимущественно западные регионы Украины. Также оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.
Напомним, в Тернополе резко возросло количество погибших в результате атаки на город. Уже известно по меньшей мере о 25 погибших, среди которых трое детей. Спасатели до сих пор продолжают поисковые работы, еще по меньшей мере 25 человек не выходят на связь и могут быть под завалами.
Также в результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
