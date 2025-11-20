РФ готовит новую массированную атаку: эксперт объясняет выбор целей и сроки

Эксперт объясняет логику российских обстрелов, и спрогнозировал подготовку нового массированного удара.

Россия пытается усилить давление на общество / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ГСЧС

В ночь на 19 ноября Россия снова нанесла комбинированный массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные дроны. Под атаку попали объекты энергетики, жилая застройка и другая гражданская инфраструктура. Наибольшие разрушения зафиксированы в западных областях, где возникли масштабные пожары, есть раненые и погибшие.

Как РФ выбирает цели, почему ракеты часто попадают в жилые дома и что может стать следующей мишенью - в комментарии ТСН.ua объяснил военный эксперт Олег Жданов.

"Это не случайность": почему ракеты бьют по жилью

По словам Жданова, ракета, попавшая в жилой дом в Тернополе, могла отклониться от траектории. Впрочем, это не снимает с РФ ответственности за целенаправленный террор гражданских.

"Российская разведка на сегодняшний день, я не думаю, что в идеале работает и обеспечивает полный объем информации. Поэтому по военным объектам вряд ли они ориентировались. Они знают старые стационарные объекты, такие, как Староконстантинов - под Ивано-Франковском наш аэродром. Это советский еще аэродром", - объясняет эксперт.

Он отмечает, что главной целью последней атаки было давление на общество.

"Поэтому удар был в основном по энергообъектам, инфраструктурным объектам и жилым массивам... Она летела в тот район, где он стоит, она могла его задеть".

Когда ждать нового массированного удара

По оценкам Жданова, перерыв между массированными атаками может составлять до двух недель. Главная причина - длительная логистика и подготовка ракет.

"На подготовку ракетного вооружения, самих ракет... такие ракеты как Х-22... требуют ракетного многокомпонентного топлива. Оно очень токсичное, и ее нельзя держать в заправленном состоянии долгое время. Надо либо сливать топливо, либо ее использовать", - говорит он.

Кроме того, России приходится перегонять авиацию из отдаленных районов, что также затягивает подготовку.

"И им надо эту авиацию перегнать в европейскую часть... Думаю, что недели две как минимум, им надо будет для того, чтобы подготовиться к следующему удару".

Политические сигналы и "удобные моменты"

Определить точное время следующей атаки практически невозможно. Впрочем, по словам Жданова, в действиях Кремля просматриваются четкие политические маркеры.

"Российская Федерация до сих пор не знает, как реагировать на наш коррупционный скандал... И тут бабах - под эту встречу Россия наносит такой массированный ракетный удар. Я вижу, что здесь два критерия, которые могут влиять на эту ситуацию".

Самолеты, с которых обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Он также обращает внимание на то, что РФ часто выбирает момент, когда президент Украины находится за границей.

"Кстати, опять таки, президента нет в стране... Первое - это ситуация на линии фронта... А второе - это политическая ситуация. Она тоже, на мой взгляд, может существенно влиять на осуществление массированных обстрелов по территории нашей страны".

Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ 19 ноября - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Армия РФ большим количеством дронов атаковала преимущественно западные регионы Украины. Также оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.

Напомним, в Тернополе резко возросло количество погибших в результате атаки на город. Уже известно по меньшей мере о 25 погибших, среди которых трое детей. Спасатели до сих пор продолжают поисковые работы, еще по меньшей мере 25 человек не выходят на связь и могут быть под завалами.

Также в результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

