Харьков под массированной атакой "Шахедов": прозвучала серия взрывов, есть попадания

Руслан Иваненко
19 ноября 2025, 00:08обновлено 19 ноября, 00:58
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Харьков сейчас подвергается атаке вражеских дронов. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в городе уже прозвучала серия взрывов.

"Харьков под ударом вражеских дронов - в городе прогремели несколько взрывов", - говорится в сообщении.

видео дня

По словам Терехова, предварительно под атакой вражеских беспилотников оказался Слободской район города. По предварительной информации, произошло попадание в многоэтажку в этом районе, на месте удара возник пожар. В результате удара есть пострадавшие, количество пока уточняется.

Городской голова отметил, что из пострадавшего подъезда эвакуированы 22 человека. Кроме того, он сообщил, что враг нанес удары и по Основянскому району города.

Также есть сообщения о попадании возле одного из медицинских учреждений Харькова. По информации, один врач получил ранения, повреждены здание и автомобили. Информация уточняется.

По информации Харьковской областной государственной администрации, сообщенной главой Олегом Синегубовым, количество пострадавших в результате вражеского удара по Харькову возросло до семи.

По состоянию на сейчас к медикам обратились еще двое пострадавших.

Новость дополняется. . . . .

