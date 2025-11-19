Харьков под массированной атакой 'Шахедов': прозвучала серия взрывов, есть попадания

https://glavred.info/war/harkiv-pid-atakoyu-shahediv-u-misti-prolunala-seriya-guchnih-vibuhiv-10716737.html Ссылка скопирована

Харьков сейчас подвергается атаке вражеских дронов. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в городе уже прозвучала серия взрывов.

"Харьков под ударом вражеских дронов - в городе прогремели несколько взрывов", - говорится в сообщении.

По словам Терехова, предварительно под атакой вражеских беспилотников оказался Слободской район города. По предварительной информации, произошло попадание в многоэтажку в этом районе, на месте удара возник пожар. В результате удара есть пострадавшие, количество пока уточняется.

Городской голова отметил, что из пострадавшего подъезда эвакуированы 22 человека. Кроме того, он сообщил, что враг нанес удары и по Основянскому району города.

Также есть сообщения о попадании возле одного из медицинских учреждений Харькова. По информации, один врач получил ранения, повреждены здание и автомобили. Информация уточняется.

По информации Харьковской областной государственной администрации, сообщенной главой Олегом Синегубовым, количество пострадавших в результате вражеского удара по Харькову возросло до семи.

По состоянию на сейчас к медикам обратились еще двое пострадавших.

