'Есть сигналы': Зеленский анонсировал переговоры по окончанию войны, что известно

Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 19 ноября и назвал тему переговоров.

О чем сказал Зеленский:

Завтра, 19 ноября, состоятся переговоры с Эрдоганом

Тема переговоров - справедливый мир для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 19 ноября, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить дальнейшие шаги на пути к миру. Об этом он рассказал во вторник, 18 ноября, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, которую траслировал Офис президента Украины.

Зеленский выразил надежду, что предстоящий разговор будет содержательным.

"Завтра у меня встреча с президентом Эрдоганом. Прежде всего мы будем говорить с ним о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. Думаю, это будет достаточно предметная беседа - может длинная, может не очень длинная, посмотрим", - заявил он.

Он также подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с президентом Турции.

"Есть какие-то позиции и сигналы от США - посмотрим завтра", - добавил глава государства.

США изменили тактику переговоров с РФ - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, в Вашингтоне все четче осознают, что попытки отграничить Россию от Китая обречены на неудачу, поэтому Соединенные Штаты меняют свою переговорную стратегию. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, в США пришли к выводу, что ключевые вопросы, связанные с поведением Москвы, стоит прежде всего обсуждать с Пекином. В то же время Вашингтон все еще может продолжать определенные контакты с Россией.

"Но, на мой взгляд, США уже поняли бессмысленность разговоров с Путиным, поскольку Россия является прокси Китая", - добавил Загородний.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, посол США при НАТО Мэтью Уитакер призвал европейских партнеров усилить давление на Кремль и скорее перейти к использованию замороженных российских активов для долгосрочного финансирования оборонных нужд Украины.

По данным Reuters, президент США Дональд Трамп готов одобрить закон о новых санкциях против России, но при условии, что за ним останется право принимать окончательные решения по этим ограничениям.

Народный депутат, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выразил сомнение, что Дональд Трамп способен реально повлиять на российского диктатора Владимира Путина.

