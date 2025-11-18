Уиткофф и Зеленский проведут переговоры в Турции - детали от Reuters

Главное:
- Зеленский планирует отправиться в Турцию
- Вероятно, он встретится со спецпредставителем Трампа
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует 19 ноября посетить Турцию и провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает журналист Reuters Ахмед Рашид в Twitter.
Известно, что переговоры состоятся на следующий день после визита Зеленского в Испанию. Также предстоящую встречу Уиткоффа с Зеленским подтвердили турецкие дипломатические источники.
Визит Зеленского в Турцию
Стоит добавить, что утром 18 ноября Владимир Зеленский заявил, что планирует отправиться в Турцию. При этом глава государства не упоминал о запланированной встрече со спецпредставителем Трампа.
По его словам, Украина готовит новые предложения для партнеров, которые направлены на укрепление дипломатических отношений.
Также президент сказал, что продолжается работа над активизацией переговоров.
"Завтра - встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны - это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных", - подчеркнул он.
Переговоры об окончании войны с Россией
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявлял, что США меняют тактику переговоров с Россией.
По его словам, Вашингтон понимает, что все вопросы, связанные с действиями Москвы, необходимо обсуждать в первую очередь с Пекином.
"В Вашингтоне все четче осознают, что попытки отделить Россию от Китая обречены на провал. Поэтому США меняют подход в переговорах", - отметил он.
Переговоры - последние новости
Как сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб считает, что отмена запланированной встречи Дональда Трампа с российским диктатором и военным преступником Путиным в Будапеште стала стратегической ошибкой для России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что общение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является необходимым элементом для поиска путей завершения российско-украинской войны.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица говорил, что мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно. Сейчас переговоры с Москвой прекращены.
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
