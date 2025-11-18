Уиткофф и Зеленский проведут переговоры в Турции - детали от Reuters

Предстоящую встречу подтвердили турецкие дипломатические источники.

Зеленский планирует отправиться в Турцию

Вероятно, он встретится со спецпредставителем Трампа

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует 19 ноября посетить Турцию и провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает журналист Reuters Ахмед Рашид в Twitter.

Известно, что переговоры состоятся на следующий день после визита Зеленского в Испанию. Также предстоящую встречу Уиткоффа с Зеленским подтвердили турецкие дипломатические источники.

Визит Зеленского в Турцию

Стоит добавить, что утром 18 ноября Владимир Зеленский заявил, что планирует отправиться в Турцию. При этом глава государства не упоминал о запланированной встрече со спецпредставителем Трампа.

По его словам, Украина готовит новые предложения для партнеров, которые направлены на укрепление дипломатических отношений.

Также президент сказал, что продолжается работа над активизацией переговоров.

"Завтра - встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны - это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных", - подчеркнул он.

Переговоры об окончании войны с Россией

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявлял, что США меняют тактику переговоров с Россией.

По его словам, Вашингтон понимает, что все вопросы, связанные с действиями Москвы, необходимо обсуждать в первую очередь с Пекином.

"В Вашингтоне все четче осознают, что попытки отделить Россию от Китая обречены на провал. Поэтому США меняют подход в переговорах", - отметил он.

