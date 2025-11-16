Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

О чем говорится в материале:
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что отмена запланированной встречи Дональда Трампа с российским диктатором и военным преступником Путиным в Будапеште стала стратегической ошибкой для России. Об этом он заявил в интервью Associated Press.
В середине октября Белый дом сообщил о предстоящих переговорах между двумя лидерами, однако менее чем через неделю они были отменены.
По словам Стубба, решение об отмене приняли после телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во время беседы стало очевидно, что Москва не делает никаких уступок, а значит, нет смысла подвергать Трампа переговорам, которые не принесут ни договоренностей, ни конкретных результатов.
"Отмена встречи была еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них была возможность, и они ее упустили", - считает финский президент.
Трамп, по наблюдениям, колебался между попытками наладить контакт с Путиным и применением давления, так же, как и во взаимодействии с Зеленским. Стубб отметил, что воспринимает такие изменения спокойно и ориентируется на реальность.
"Нельзя иметь иллюзий относительно вещей, которые ты хотел бы видеть. Я лично пытался сосредоточиться на таких вещах, как: нам нужны гарантии безопасности для Украины. Как их построить? Нам нужно перемирие. Как его достичь?", - сказал финский президент.
При этом он отметил, что работа дает результаты, ведь военные механизмы обеспечения безопасности Украины после возможного перемирия или мирных договоренностей "теперь четкие", а ряд стран выделил необходимые ресурсы. Деталями он не поделился, ссылаясь на секретность военного планирования.
Стубб также рассказал, что именно игра в гольф помогла ему найти общий язык с Трампом. По его мнению, несмотря на напряженные отношения между Трампом и Зеленским, он и другие европейские лидеры могут стать посредниками между ними.
"Мы переводим президента Трампа президенту Зеленскому и наоборот", - сказал он.
В то же время он убежден, что в случае переговоров с Путиным только Трамп должен вести прямой и публичный диалог. Стубб отдельно отметил, что ЕС вряд ли планирует открывать прямой канал связи с российским лидером в ближайшей перспективе.
