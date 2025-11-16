Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

Стубб рассказал о срыве переговоров Дональда Трампа с Путиным и объяснил, как это решение отразило реальное состояние переговоров между США и Россией.

Переговоры в Будапеште - почему сорвались переговоры Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Срыв переговоров с США стал ошибкой для Кремля

Уже есть "четкие" гарантии безопасности для Украины

Переговорами с Путиным должен публично заниматься Трамп

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что отмена запланированной встречи Дональда Трампа с российским диктатором и военным преступником Путиным в Будапеште стала стратегической ошибкой для России. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

В середине октября Белый дом сообщил о предстоящих переговорах между двумя лидерами, однако менее чем через неделю они были отменены.

По словам Стубба, решение об отмене приняли после телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во время беседы стало очевидно, что Москва не делает никаких уступок, а значит, нет смысла подвергать Трампа переговорам, которые не принесут ни договоренностей, ни конкретных результатов.

"Отмена встречи была еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них была возможность, и они ее упустили", - считает финский президент.

Трамп, по наблюдениям, колебался между попытками наладить контакт с Путиным и применением давления, так же, как и во взаимодействии с Зеленским. Стубб отметил, что воспринимает такие изменения спокойно и ориентируется на реальность.

"Нельзя иметь иллюзий относительно вещей, которые ты хотел бы видеть. Я лично пытался сосредоточиться на таких вещах, как: нам нужны гарантии безопасности для Украины. Как их построить? Нам нужно перемирие. Как его достичь?", - сказал финский президент.

При этом он отметил, что работа дает результаты, ведь военные механизмы обеспечения безопасности Украины после возможного перемирия или мирных договоренностей "теперь четкие", а ряд стран выделил необходимые ресурсы. Деталями он не поделился, ссылаясь на секретность военного планирования.

Стубб также рассказал, что именно игра в гольф помогла ему найти общий язык с Трампом. По его мнению, несмотря на напряженные отношения между Трампом и Зеленским, он и другие европейские лидеры могут стать посредниками между ними.

"Мы переводим президента Трампа президенту Зеленскому и наоборот", - сказал он.

В то же время он убежден, что в случае переговоров с Путиным только Трамп должен вести прямой и публичный диалог. Стубб отдельно отметил, что ЕС вряд ли планирует открывать прямой канал связи с российским лидером в ближайшей перспективе.

Как писал Главред, политолог и председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что вопрос территорий в конечном итоге будет решаться непосредственно между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время он подчеркнул, что остается "глубоким скептиком", ведь договоренностей в этой сфере фактически достичь нереально.

По его словам, любой компромисс исключен, поскольку позиции Киева и Москвы абсолютно противоположные и не пересекаются.

"Если бы не было российской аннексии оккупированных регионов, и оставалась бы только проблема Крыма, теоретически можно было бы рассматривать разные варианты, то после аннексии еще четырех областей осенью 2022 года ситуация зашла в полный тупик", - говорит Фесенко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что контакты между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным являются важной составляющей поиска путей завершения войны России против Украины. Он отметил, что часто слышит критику относительно коммуникации Трампа с Кремлем, однако эти разговоры, по его словам, имеют четкую практическую цель.

В Кремле же настаивают, что Россия продолжит войну, поскольку, как заявили там, "возможностей для переговоров нет". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также отверг утверждение госсекретаря США Марко Рубио о том, что РФ якобы не стремится к миру.

В то же время главы МИД стран "Большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, госсекретарь США и представительница ЕС - считают, что именно нынешняя линия фронта должна стать базой для потенциальных переговоров с Россией.

О персоне: Александр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

