Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

Президент Украины Владимир Зеленский и Кабмин перезагружают управление сферой энергетики и связанным с этой сферой инвестициями после скандала с коррупцией. Об этом заявил президент.
Есть пять шагов перезагрузки:
1. Зеленский поручил Кабмину внести на рассмотрение Рады неотложный законопроект об обновлении состава Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
2. Также планируется обновление руководства Госинспекции ядерного регулирования и Госинспекции энергетического надзора.
3. Будет назначен новый руководитель Фонда госимущества Украины.
4. Кроме того, будет полностью обновлено Агентство по розыску и менеджменту активов. Конкурс на должность руководителя АРМА будет завершен оперативно, новый руководитель появится до конца года.
5. В Украине проведут аудит и подготовят к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, бежавшим в РФ.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что она согласовала с президентом план перезагрузки энергетической сферы и других госорганов.
"Точечных решений недостаточно, мы должны действовать по всем направлениям энергетического сектора. Правительство готовит решение по обновлению НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора, Фонда государственного имущества Украины", - отметила Свириденко.
Она также добавила, что будет назначена провести внутреннюю проверку и приняты решения в отношении работников АРМА, которые фигурируют в материалах дела.
"Перезагрузка должна быть системной. Будем информировать о наших дальнейших шагах", - добавила она.
Напомним, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили операцию под названием "Мидас", в рамках которой было проведено более 70 обысков.
По данным расследования, участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом". Организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.
НАБУ пытается вернуть бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в организации коррупционной схемы в энергетике. По словам руководителя подразделения детективов Александра Абакумова, Миндич, вероятно, находится в Израиле.
Как сообщал Главред, Государственная пограничная служба Украины заявила, что пересечение границы бизнесменом Тимуром Миндичем состоялось законно. Основанием для выезда во время военного положения стало наличие троих детей в возрасте до 18 лет.
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
