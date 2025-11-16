Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

Правительство и президент приняли ряд важнейших решений для изменений.

https://glavred.info/politics/korrupcionnoe-delo-nabiraet-oboroty-v-ukraine-polnostyu-perezagruzhayut-upravlenie-10715882.html Ссылка скопирована

Зеленский перезагружает управление сферой энергетики / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, facebook.com/atom.gov.ua

Что известно:

Зеленский и Кабмин перезагружают управление сферой энергетики

В Украине будет ряд изменений в различных учреждениях

До конца года будет назначен руководитель АРМА

Президент Украины Владимир Зеленский и Кабмин перезагружают управление сферой энергетики и связанным с этой сферой инвестициями после скандала с коррупцией. Об этом заявил президент.

Есть пять шагов перезагрузки:

видео дня

1. Зеленский поручил Кабмину внести на рассмотрение Рады неотложный законопроект об обновлении состава Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

2. Также планируется обновление руководства Госинспекции ядерного регулирования и Госинспекции энергетического надзора.

3. Будет назначен новый руководитель Фонда госимущества Украины.

4. Кроме того, будет полностью обновлено Агентство по розыску и менеджменту активов. Конкурс на должность руководителя АРМА будет завершен оперативно, новый руководитель появится до конца года.

5. В Украине проведут аудит и подготовят к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, бежавшим в РФ.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что она согласовала с президентом план перезагрузки энергетической сферы и других госорганов.

"Точечных решений недостаточно, мы должны действовать по всем направлениям энергетического сектора. Правительство готовит решение по обновлению НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора, Фонда государственного имущества Украины", - отметила Свириденко.

Она также добавила, что будет назначена провести внутреннюю проверку и приняты решения в отношении работников АРМА, которые фигурируют в материалах дела.

"Перезагрузка должна быть системной. Будем информировать о наших дальнейших шагах", - добавила она.

Операция НАБУ "Мидас" - новости по теме

Напомним, НАБУ и САП в течение 15 месяцев проводили операцию под названием "Мидас", в рамках которой было проведено более 70 обысков.

По данным расследования, участники преступной организации, среди которых высокопоставленные чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на АО "НАЭК "Энергоатом". Организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов.

НАБУ пытается вернуть бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в организации коррупционной схемы в энергетике. По словам руководителя подразделения детективов Александра Абакумова, Миндич, вероятно, находится в Израиле.

Как сообщал Главред, Государственная пограничная служба Украины заявила, что пересечение границы бизнесменом Тимуром Миндичем состоялось законно. Основанием для выезда во время военного положения стало наличие троих детей в возрасте до 18 лет.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред