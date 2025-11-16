Враг имеет успехи: военный предупредил об угрозе для важного города

Силы обороны Украины пытаются сорвать планы врага путем перерезания логистики РФ.

Украинские военные пытаются противодействовать давлению противника / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сказал Мусиенко:

В районе Гуляйполя оккупанты пытаются активно продвигаться

Враг хочет создать нечто похожее на Добропольский выступ в Запорожской области

Силы обороны пытаются перерезать логистические пути противника

Оккупационная армия страны-агрессора России на Гуляйпольском направлении создала напряженную ситуацию. Но украинские военные знают о планах врага и пытаются их сорвать.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, сейчас украинские силы работают над тем, чтобы сорвать логистику оккупантов на Запорожском направлении.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Враг продвигался на границе трех областей

Мусиенко отметил, что сложной ситуация на данном участке фронта была еще несколько месяцев назад. Оккупанты получили определенные успехи на Новопавловском направлении и продвигались на стыке Донетчины, Днепропетровщины и Запорожья.

В процессе враг активизировался на Покровском направлении, там Силы обороны привлекли много ресурсов, чтобы отражать наступление РФ. Но командование РФ решило параллельно активизировать бои на Запорожском направлении.

Сейчас у вражеской группировки там есть успехи и оккупанты хотят создать нечто похожее на Добропольский выступ.

"Они пытаются стремительно продвигаться, а уже потом подтягивать силы и логистику. Сейчас Силы обороны, насколько это возможно, пытаются перерезать логистику врага", - пояснил военный.

Как угрозу на Запорожском направлении оценивает военный обозреватель

Главред писал, что военный обозреватель Василий Пехньо считает, что переброска подразделения РФ Рубикон создала проблемы для ВСУ на Запорожском направлении. До этого эти оккупанты участвовали в боях за Покровск, но есть нюанс.

"Покровск - это большая агломерация. Гуляйполе - это значительно меньшая агломерация, да, в принципе, но Рубикон и их беспилотные части они начали системно работать, ну, как начали, они продолжают системно работать по нашим пилотам. И, к сожалению, у нас растут как раз таки в районе Гуляйполя потери среди пилотов БПЛА", - пояснил он.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что ВСУ вышли из села Нововасильевское Запорожской области на более выгодные позиции. Это было сделано для сохранения жизни украинских военных.

Ранее аналитики ISW сообщали, что ситуация на Гуляйпольском направлении в последнее время ухудшилась, потому что оккупационные войска страны-агрессора России воспользовались плохой погодой и проникли между украинскими позициями в три населенных пункта.

Однако через некоторое время украинские воины остановили продвижение российских оккупантов на Гуляйпольском направлении Запорожской области, и теперь там продолжаются действия по блокированию продвижения врага.

Больше новостей:

