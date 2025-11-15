ВСУ отошли в Запорожской области: военные заявили об обострении боев

Известно, что украинские военные отошли на более выгодные для обороны позиции.

Главное:

ВСУ вышли из села Нововасильевское

Оккупанты не уменьшают интенсивности штурмовых действий

Сейчас продолжаются мероприятия блокирования вражеского продвижения

ВСУ вышли из села Нововасильевское Запорожской области на более выгодные позиции. Это было сделано для сохранения жизни украинских военных. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

Отмечается, что в Запорожье и юге Днепропетровщины противник не уменьшает интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.

"За прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях состоялось почти четыре десятка боевых столкновений. Противник не прекращает штурмов наших позиций и попыток инфильтрации вглубь украинской обороны", - говорится в сообщении.

По словам военных, за минувшие сутки зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов. Вражеские потери составили почти 300 человек личного состава и 58 единиц ВВТ, среди которых - танк, бронетехника, артиллерийские системы различных типов, легкомоторная техника.

"В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого соприкосновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции", - добавляют Силы обороны Юга.

Также известно, что продолжаются мероприятия блокирования вражеского продвижения и нанесения ему комбинированного огневого поражения.

Наступление РФ на Запорожье

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - считает эксперт.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны говорили, что наступление российской оккупационной армии в Покровске Донецкой области стало результатом не внезапного прорыва, а скорее результатом изнурительного 21-месячного наступления, в котором участвовали по меньшей мере 170 тысяч оккупантов.

Военный обозреватель Василий Пехньо предупреждал, что на Запорожском направлении активизировались оккупационные войска страны-агрессора России и их продвижение очень опасно.

Аналитики DeepState заявляли, что российские оккупационные войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблочное в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях.

