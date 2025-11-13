Продвижение РФ на Запорожье: в Силах обороны сделали важное заявление

Наиболее активным на юге остается Александровское направление, там за сутки отражено 15 атак.

Главное:

Остановлено продвижение российских оккупантов у Гуляйполя

ВСУ проводят ударно-поисковые действия

Украинские воины остановили продвижение российских оккупантов на Гуляйпольском направлении Запорожской области, сейчас продолжаются действия по блокированию продвижения врага.

Как рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина" представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, идет блокирование передвижения оккупантов РФ, а также комплексное огневое поражение врага.

"Активно Силы обороны Украины проводят ударно-поисковые действия, поскольку противник продолжает инфильтрационные действия, пытается скрыто войти в глубину украинской обороны", - рассказал спикер.

Важные подробности

Он отметил, что за минувшие сутки зафиксированы стрелковые бои возле населенного пункта Сладкое, где противник понес потери.

"Ситуация на Гуляйпольском направлении довольно непростая, как и на Александровском и Ореховском. Противник пытался завести группы закрепления в те населенные пункты, из которых Силы обороны отошли на более выгодные позиции. Кроме того, противник продолжает активное огневое воздействие на украинские позиции", - отметил Волошин.

Где враг идет в атаку

Спикер подчеркнул, что наиболее активным на юге остается Александровское направление. Там за сутки Силы обороны отразили 15 атак на позиции украинских войск.

"Противник во время штурма Вербового применял и квадроциклы, и багги", - сообщил Волошин.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили шесть вражеских атак, а на Ореховском оккупанты пять раз пытались атаковать украинские позиции.

Потери РФ на юге

В Силах обороны юга Украины отметили, что воины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции. За минувшие сутки вражеские потери составили:

240 оккупантов;

один танк;

один комплекс ПВО "Бук-М3";

один зенитно-ракетный комплекс "Оса";

четыре артиллерийские системы;

22 единицы автомобильной техники;

две системы РЭБ;

одна радиолокационная станция;

один квадроцикл;

пять мотоциклов;

одно багги;

три электроскутера;

одна единица инженерной техники;

три антенны связи;

37 укрытий личного состава.

Штурм РФ на новом направлении: мнение эксперта

Запорожское направление постепенно превращается в один из наиболее напряжённых участков фронта, сопоставимый по интенсивности боёв с районом Покровска. Российские силы усилили штурмовые действия, стремясь обойти украинские позиции с флангов и закрепиться для последующих наступательных операций. Об этом рассказал представитель "Украинской добровольческой армии" Сергей Братчук.

Ситуация на Запорожье - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ захватила два села на Запорожье и продвигается еще в двух областях. Украинские военные сумели отбросить противника с позиций на Запорожском направлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Запорожском направлении активизировались оккупационные войска страны-агрессора России и их продвижение очень опасно. Об этом рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

Как писал Главред, Запорожское направление становится одним из самых горячих участков фронта, наравне с Покровским. Российские войска активизировали наступательные действия, пытаясь выйти в тыл украинских подразделений и создать плацдарм для дальнейших операций.

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

