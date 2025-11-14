Изолировать и окружить город: в ISW рассказали о новом плане оккупантов на фронте

Оккупанты начинают попытки реализации плана по ослаблению украинской обороны.

Как аналитики оценивают ситуацию в районе Гуляйполя / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот с карты ISW

Что сообщили аналитики:

Оккупантам удалось продвинуться на Запорожском направлении

Вражеские силы будут пытаться окружить Гуляйполе

Российские войска действуют согласно новому плану

Ситуация на Гуляйпольском направлении в последнее время ухудшилась, потому что оккупационные войска страны-агрессора России воспользовались плохой погодой и проникли между украинскими позициями в три населенных пункта.

Впоследствии украинские силы вынуждены были отойти на подготовленные оборонительные позиции. Аналитики американского Института изучения войны(ISW) оценили, как может развиваться ситуация на этом направлении дальше.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Какие планы у россиян на Гуляйполе

Аналитики утверждают, что российские войска, вероятно, попытаются изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока в соответствии с новым планом кампании, целью которой является ослабление обороны Украины.

"Этот новый план кампании состоит из длительной кампании воздушного перекрытия на поле боя, которая ухудшает способность Украины поддерживать силы на передовой таким образом, что Украина не сможет защититься от дальнейших российских наступательных операций в этом районе; тактических усилий по перекрытию, направленных на местные линии снабжения и украинских операторов беспилотников; миссий по инфильтрации, направленных на выявление, ухудшение и использование слабых мест в украинской обороне, таким образом, чтобы оборона Украины стала дезорганизованной; и массовые

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Запорожской области значительно расширилась серая зона на участке Сладкое-Новониколаевка-Ровнополье-Новое-Новоуспеновское. Вражеские силы увеличили свое присутствие в этом районе, их постоянно фиксируют по всей серой зоне.

Также позже аналитиками было подтверждено оккупацию Ровнополья. Уточняется ситуация в Сладком, которое, по предварительным данным, находится под частичным или полным контролем противника.

Впоследствии стало известно, что украинские воины остановили продвижение российских оккупантов на Гуляйпольском направлении Запорожской области, сейчас продолжаются действия по блокированию продвижения врага.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

