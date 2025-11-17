Почему Трамп не может заставить Путина завершить войну: в Раде назвали причину

Личное восхищение Дональда Трампа Владимиром Путиным мешает ему объективно оценивать российско-украинскую войну, считает Владимир Вятрович.

Важное из заявлений Вятровича:

Самые жесткие заявления и действия Трампа в отношении РФ сводятся к санкциям

Восхищение Путиным мешает Трампу объективно оценивать российско-украинскую войну

Народный депутат Украины, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович скептически оценил способность президента США Дональда Трампа влиять на российского диктатора Владимира Путина.

"Это должно нам сказать, что надежды на то, что "Трамп придет и порядок наведет", очень наивны", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Нардеп говорит, что пока что самые жесткие заявления и действия Трампа в отношении России сводятся к санкциям против российских нефтяных компаний.

"Дальше какой-то более жесткой политики с его стороны я не вижу", - отметил также он.

Собеседник убежден, что личное восхищение Трампа Путиным, с одной стороны, мешает ему объективно оценивать российско-украинскую войну.

"А с другой – не позволяет осуществлять более решительные шаги в отношении РФ", - добавил Вятрович.

Воздействие Трампа на Путина: мнение аналитиков

Дональд Трамп уверял, что способен "завершить войну в Украине" всего за сутки — заявление, которое эксперты восприняли как намёк на возможные уступки Москве в ущерб Киеву. Но спустя год подобные мрачные прогнозы так и не реализовались. Наоборот, Трамп показал, что его кажущаяся непредсказуемость — это скорее способ давления, чем свидетельство импульсивности.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине. Отмена саммита стала следствием принципиальной позиции России.

Как сообщал Главред, подготовкой встречи должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако Трамп принял решение об отмене саммита.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может разменять помощь РФ ради сделки с Трампом. Разрыв так называемого "партнёрства без границ" между Москвой и Пекином стал одной из стратегических задач администрации США.

О персоне: Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (2014-2019), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010), пишет Википедия.

