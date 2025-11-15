Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

Надежда Майная
15 ноября 2025, 09:00
121
Идея Трампа о праздновании дня победы уподобляет США России и КНДР, а его восхищение Путиным мешает объективно оценивать войну в Украине, считает Вятрович.
Личное восхищение Трампа Путиным мешает ему действовать жестко в отношении России – Вятрович
Путин парадами победы готовит россиян к войнам, отметил Вятрович, а зачем они Трампу – вопрос / Коллаж: Главред

Дональд Трамп решил отмечать день победы в США и проводить в этот день военный парад. Трамп признался, что смотрел трансляцию торжественных мероприятий, которые проводятся в том числе в России, и ему очень понравилось. Ранее Трамп заявлял, что именно Соединенные Штаты Америки являются победителем в Первой и Второй мировых войнах, а потому считает, что американцы должны отмечать дни победы в обеих войнах – 11 ноября и 8 мая.

Народный депутат Украины, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал Главреду, почему Трамп решил последовать примеру России и отмечать день победы, проводя военные парады, чем это опасно, а также какие выводы о дальнейших действиях Трампа в отношении России и Путина теперь должна сделать для себя Украина.

Как вы оцениваете идею Трампа праздновать день победы США в Первой мировой войне 11 ноября, а во Второй мировой – 8 мая?

видео дня

Трамп в очередной раз все напутал.

11 ноября никто не отмечает день победы в Первой мировой войне, потому что трудно говорить о праздновани и победы после такой страшной войны. 11 ноября в мире отмечается день памяти, когда вспоминаются те, кто погиб в годы Первой мировой войны. А тогда погибли миллионы людей. Этот день памяти отмечается в Великобритании, Канаде, Австралии, Франции. И это точно не формат празднования дня победы.

Когда Дональд Трамп говорит о праздновании дня победы во Второй мировой войне, это очень странно. Ведь Вторая мировая продолжалась до сентября 1945 года, и в этот период активное участие в ней принимали американские военные. Они погибали в этой войне на фронтах в борьбе с Японией. Только после ударов атомными бомбами по городам Хиросима и Нагасаки дошло до завершения этой войны. Поэтому 8 мая в качестве дня победы США во Второй мировой войне является очень странной и очень неуместной датой.

Трамп проявляет желание завершить все войны в мире победами США, даже войны прошлого, отметил Вятрович
Трамп слишком много пытается позаимствовать у Путина, но отношение Москвы к войне – это точно не тот пример, которому стоит следовать, считает Вятрович / Фото: Белый дом

В общем, Трамп слишком много пытается позаимствовать у Владимира Путина с его абсолютно советскими концептами отношения к войне. И в этом нет ничего хорошего. Ведь война – это не повод для больших милитаристских праздников. В России все это в итоге привело к отравлению общества, которое оказалось готовым к новой захватнической войне. Теперь – против Украины. Поэтому это точно не тот пример, которому стоит следовать, в частности Соединенным Штатам Америки.

Почему, по вашему мнению, Трамп вообще заразился этой идеей о праздновании дня победы? Что это – дурное влияние Путина или попытка присвоить себе победы в войнах других эпох, поскольку замирить Украину и Россию никак не удается?

Трамп действительно демонстрирует огромное желание завершить все войны победами. И если у него не получается закончить современные войны победами США, то он пытается хотя бы прошлые войны завершить такими победами.

Вместе с тем, дальше проявляется нездоровое восхищение Трампа Владимиром Путиным, вплоть до подражания определенным особенностям его поведения. И это восхищение мешает осознанию Трампом того, кем на самом деле является Путин, и насколько опасен он для мира, в том числе и для США.

В чем еще Трамп может попытаться последовать примеру России и Путина?

Трудно сказать. Все-таки я надеюсь на отрезвление Трампа и на то, что он избавится от этого восхищения и прекратит подражать Путину.

В этой ситуации странно, почему американская общественность не отреагировала на слова Трампа, которые прозвучали еще весной, о необходимости празднования дня победы во Второй мировой войне 8 мая. Странно, что не было реакции со стороны историков и ученых, которые бы отметили неуместность такого предложения, прежде всего, с точки зрения американской истории.

По мнению Вятровича, увлечение Путиным мешает Трампу понять, кем он является на самом деле
Трамп проявляет нездоровое восхищение Путиным, вплоть до подражания определенным особенностям его поведения, отметил Вятрович / Фото: Белый дом

Если Трамп продолжит в том же духе, то может быть и так, что он будет одним из гостей Путина, присутствующих на параде победы в Москве 9 мая?

Искаженные представления Дональда Трампа о прошлом имеют непосредственное влияние и на его представления о настоящем. Весной этого года в его риторике часто звучали оптимистичные заявления о том, что ему удастся договориться с Путиным и закончить войну в Украине, потому что, как отмечал Трамп, Штаты и Россия "победили нацизм во Второй мировой войне". То есть представление Трампа о том, что Вторая мировая война закончилась победой России над нацизмом, является базой его политических убеждений о том, что с Москвой и Путиным можно договариваться. Это пример того, что искаженные представления о прошлом могут быть опасными для настоящего.

После очередных ядерных угроз Путина и приказа Трампа о немедленном проведении ядерных испытаний США некоторые наши эксперты заговорили о том, что Россия и США вернулись к таким отношениям, которые были во время Холодной войны. Так, возможно, в условиях, когда Россия и США снова начали соревноваться, у кого больше "ядерная дубина", проводить военные парады и хвастаться собственной военной мощью вполне логично и обоснованно?

Не припоминаю военных парадов в США в годы Холодной войны. Тогда не было такой нездоровой симметрии и полного повторения американцами российских подходов и традиций. А сейчас, к сожалению, что-то такое вырисовывается в действиях американского руководства. Надеюсь, это временно, и до практической реализации замыслов Трампа не дойдет.

Военные парады для Путина – это инструмент для милитаризации общества для проведения Россией захватнических войн. Зачем милитаризировать общество американцам? Я не представляю этого и не считаю это нормальным. США – демократическое государство, для которого милитаристские и авторитарные тенденции чужды и неуместны. Это формат России и Северной Кореи.

Военные парады присущи России и Северной Корее, для США они чужды, подчеркнул Вятрович
Парады победы для Путин являются инструментом милитаризации российского общества для проведения захватнических войн, считает Вятрович / Скриншот

Возможно, Трамп готовится к подобным войнам?

Не вижу таких признаков. Мне кажется, Трампу стоило сосредоточиться на той миссии, которую он озвучивал – останавливать войны, которые идут сейчас, и достигать в этом процессе реальных результатов. Ведь пока никаких серьезных необратимых результатов в этом деле нет, хотя сам он говорит о "восьми завершенных войнах".

Вы говорите, что все эти намерения Трампа относительно празднования Дня победы и проведения военных парадов – это плохой симптом и тревожный сигнал. Какими могут быть последствия введения в США такой практики празднований и парадов?

В этом году в Вашингтоне уже был проведен военный парад ко Дню независимости, но, честно говоря, он выглядел не слишком впечатляющим.

Вряд ли советская модель празднований, связанных с прошлыми войнами, впишется в американскую культуру. Это просто подорвет основы американской культуры. Это не американский подход. Еще раз подчеркиваю, это присуще России и Северной Корее, но не США.

Введение празднования дня победы в США является подражанием плохому, убежден Вятрович
Вряд ли советская модель празднований, связанных с прошлыми войнами, впишется в американскую культуру, отметил Вятрович / Скриншот

А почему тогда это тревожный сигнал, если, как вы считаете, практика не приживется, а, соответственно, и последствий не будет?

Потому что это нечто чуждое, что пытаются привить американскому обществу. Это подражание плохому. Ведь Россия все это использовала для очень четкой и плохой цели – для подготовки российского общества к захватнической войне. Заимствование этого инструмента Штатами будет по меньшей мере оправданием действий России и признанием того, что она имеет право действовать так. А раз так, значит, и США могут что-то такое себе позволить.

Если в США общество и политики пока молчат по поводу инициатив Трампа относительно празднования Дня победы, не пытаются возражать, то, возможно, мы недооцениваем то, насколько популярны подобные идеи в Штатах?

Возможно. Но я много времени провел в США, жил там почти год. До 2022 года я каждый год бывал в Штатах. И я не представляю, что Америка изменилась настолько, чтобы вдруг частью американской традиции стали "совковые" практики.

При таком отношении Трампа к России и Путину, когда он готов перенимать их практики, способен ли Трамп действовать жестко в отношении страны и человека, которых в чем-то считает образцом?Что это должно сказать нам, Украине?

Нам это должно сказать, что нужно еще многое сделать, чтобы представление о Второй мировой войне и украинцах в этой войне начали меняться в мире, в том числе и у американцев.

Это должно нам сказать, что надежды на то, что "Трамп придет и порядок наведет", очень наивны.

Влиять на американскую политику будет непросто, хотя бы потому что за Путиным десятилетия советской и российской пропаганды, а также общая очень влиятельная русофилия в западных обществах.

Пока что самые жесткие заявления и действия Трампа в отношении России сводятся к санкциям против российских нефтяных компаний. Дальше какой-то более жесткой политики с его стороны я не вижу.

Личное восхищение Трампа Путиным, с одной стороны, мешает ему объективно оценивать российско-украинскую войну, а с другой – не позволяет осуществлять более решительные шаги в отношении РФ.

Последние заявления Рубио о том, что США достигли предела во введении санкций, расслабят Путина, считает Вятрович
По мнению Вятровича, Трамп не может объективно оценить войну в Украине из-за увлечения Путиным / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

После недавнего заявления Рубио о том, что США достигли предела в введении санкций против России, потому что не осталось почти ничего, против чего их можно было бы ввести, наверное, не стоит надеяться даже на попытки Вашингтона найти способы действовать более жестко в отношении России?

Конечно, я не дипломат, но думаю, что, даже если это действительно так, и США исчерпали возможности вводить жесткие санкции против России, это не нужно озвучивать. Ведь это просто расслабляет Путина, и теперь он может быть уверенным, что самые тяжелые удары он получил, как-то приспособился к ним, поэтому может двигаться дальше своим путем. Такие вещи просто нельзя говорить. Впрочем, я надеюсь, что у США еще есть действенные средства давления на Россию.

О персоне: Владимир Вятрович

Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был председателем Украинского института национальной памяти (2014-2019), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директором архива Службы безопасности Украины (2008-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США День победы Парад Победы Владимир Вятрович парад победы в Москве Трамп новости Путин новости война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

10:28Украина
Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

09:21Мир
Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответ

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Последние новости

10:58

Батл розовых шляп: что смешило украинцев в 5 выпуске "Холостяка"

10:47

Какие облака предупреждают о дожде и снеге: как "читать" небо

10:46

Как РФ удалось продвинуться в Покровске: в ISW назвали решающий фактор

10:28

Может иметь опасные последствия: ЗАЭС резко оказалась под угрозой блэкаута

09:55

Чего ждать от курса доллара и евро с понедельника: банкир назвал реальную ситуацию

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
09:25

Винтаж с подвохом: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

09:21

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

09:00

Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

08:54

Запасы исчерпаны: КНДР урезала поставки снарядов России, детали

Реклама
07:52

Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали важный завод РФ в РязаниВидео

06:10

С кем Казахстан?мнение

06:10

Что ждет Украину совсем скоромнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

05:18

Как определить погоду зимой по косточке хурмы: удивительный метод предков

04:30

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

03:40

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

03:13

Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью

02:36

Жест вежливости может обойтись дорого: когда запрещено включать "аварийку"

01:46

Что цвет ваших глаз говорит о вашей личности: психологическое значение оттенков

01:40

Взрыв в космосе: ученые предупредили об угрозе уничтожения целых планет

Реклама
01:04

Что будет с ценами на молочку до конца года: эксперт дал прогноз

14 ноября, пятница
23:44

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:28

Потеря страховой стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение

23:24

"Я не чувствую": Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз

22:30

О хитрости молчат опытные сантехники: ржавчина исчезнет с одним средствомВидео

22:08

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

22:05

Обязательно стирать в горячей воде: названы четыре вещи

21:40

"Значительная часть идет на экспорт": на сколько подорожает масло до конца года

21:40

После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику

21:31

Под угрозой города-миллионники: Жданов назвал цели новых ударов РФ

21:13

10 минут работы: мужчина показал, как сделать, чтобы батарея грела лучшеВидео

21:05

В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

20:58

Гетманцев встал на защиту чиновника НБУ Олейника, обвиненного в коррупции

20:43

Призналась: почему Тарас Цымбалюк отправил домой фаворитку

20:40

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответВидео

20:33

"Электроэнергии может не быть днями": названы регионы, которым грозит блэкаут

20:02

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

19:55

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

19:34

Головоломка для людей с орлиным глазом: найдите вишню без червяка за 30 секунд

19:30

РФ ударила по Сумам редкой ракетой: Игнат назвал неожиданную причину

Реклама
19:25

Покровск на грани падения: в Sky News назвали причину и раскрыли худший сценарий

19:10

Одна из самых массированных атак россиян на Киев: деталимнение

19:01

"Самая большая угроза": эксперт рассказал, куда будет целить РФ ракетами и дронами

18:51

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графикахВидео

18:42

Клиентка ПриватБанка осталась копейки в кармане за пару минут: в чем причина

18:36

Взорвали Транссиб и пустили поезд под откос: детали спецоперации ГУР

18:25

Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

18:18

Не просто упаковка: почему на самом деле апельсины продают в красных сетках

18:18

Блогер из Николаева стал лучший автором TikTok — чем он известенВидео

18:01

Часов со светом станет больше: новые графики ограничений на 15 ноября

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять