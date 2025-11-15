Трамп заразился от Путина "победобесием": Вятрович – о том, чем это опасно для Украины и мира

Идея Трампа о праздновании дня победы уподобляет США России и КНДР, а его восхищение Путиным мешает объективно оценивать войну в Украине, считает Вятрович.

Путин парадами победы готовит россиян к войнам, отметил Вятрович, а зачем они Трампу – вопрос / Коллаж: Главред

Дональд Трамп решил отмечать день победы в США и проводить в этот день военный парад. Трамп признался, что смотрел трансляцию торжественных мероприятий, которые проводятся в том числе в России, и ему очень понравилось. Ранее Трамп заявлял, что именно Соединенные Штаты Америки являются победителем в Первой и Второй мировых войнах, а потому считает, что американцы должны отмечать дни победы в обеих войнах – 11 ноября и 8 мая.

Народный депутат Украины, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал Главреду, почему Трамп решил последовать примеру России и отмечать день победы, проводя военные парады, чем это опасно, а также какие выводы о дальнейших действиях Трампа в отношении России и Путина теперь должна сделать для себя Украина.

Как вы оцениваете идею Трампа праздновать день победы США в Первой мировой войне 11 ноября, а во Второй мировой – 8 мая?

Трамп в очередной раз все напутал.

11 ноября никто не отмечает день победы в Первой мировой войне, потому что трудно говорить о праздновани и победы после такой страшной войны. 11 ноября в мире отмечается день памяти, когда вспоминаются те, кто погиб в годы Первой мировой войны. А тогда погибли миллионы людей. Этот день памяти отмечается в Великобритании, Канаде, Австралии, Франции. И это точно не формат празднования дня победы.

Когда Дональд Трамп говорит о праздновании дня победы во Второй мировой войне, это очень странно. Ведь Вторая мировая продолжалась до сентября 1945 года, и в этот период активное участие в ней принимали американские военные. Они погибали в этой войне на фронтах в борьбе с Японией. Только после ударов атомными бомбами по городам Хиросима и Нагасаки дошло до завершения этой войны. Поэтому 8 мая в качестве дня победы США во Второй мировой войне является очень странной и очень неуместной датой.

Трамп слишком много пытается позаимствовать у Путина, но отношение Москвы к войне – это точно не тот пример, которому стоит следовать, считает Вятрович / Фото: Белый дом

В общем, Трамп слишком много пытается позаимствовать у Владимира Путина с его абсолютно советскими концептами отношения к войне. И в этом нет ничего хорошего. Ведь война – это не повод для больших милитаристских праздников. В России все это в итоге привело к отравлению общества, которое оказалось готовым к новой захватнической войне. Теперь – против Украины. Поэтому это точно не тот пример, которому стоит следовать, в частности Соединенным Штатам Америки.

Почему, по вашему мнению, Трамп вообще заразился этой идеей о праздновании дня победы? Что это – дурное влияние Путина или попытка присвоить себе победы в войнах других эпох, поскольку замирить Украину и Россию никак не удается?

Трамп действительно демонстрирует огромное желание завершить все войны победами. И если у него не получается закончить современные войны победами США, то он пытается хотя бы прошлые войны завершить такими победами.

Вместе с тем, дальше проявляется нездоровое восхищение Трампа Владимиром Путиным, вплоть до подражания определенным особенностям его поведения. И это восхищение мешает осознанию Трампом того, кем на самом деле является Путин, и насколько опасен он для мира, в том числе и для США.

В чем еще Трамп может попытаться последовать примеру России и Путина?

Трудно сказать. Все-таки я надеюсь на отрезвление Трампа и на то, что он избавится от этого восхищения и прекратит подражать Путину.

В этой ситуации странно, почему американская общественность не отреагировала на слова Трампа, которые прозвучали еще весной, о необходимости празднования дня победы во Второй мировой войне 8 мая. Странно, что не было реакции со стороны историков и ученых, которые бы отметили неуместность такого предложения, прежде всего, с точки зрения американской истории.

Трамп проявляет нездоровое восхищение Путиным, вплоть до подражания определенным особенностям его поведения, отметил Вятрович / Фото: Белый дом

Если Трамп продолжит в том же духе, то может быть и так, что он будет одним из гостей Путина, присутствующих на параде победы в Москве 9 мая?

Искаженные представления Дональда Трампа о прошлом имеют непосредственное влияние и на его представления о настоящем. Весной этого года в его риторике часто звучали оптимистичные заявления о том, что ему удастся договориться с Путиным и закончить войну в Украине, потому что, как отмечал Трамп, Штаты и Россия "победили нацизм во Второй мировой войне". То есть представление Трампа о том, что Вторая мировая война закончилась победой России над нацизмом, является базой его политических убеждений о том, что с Москвой и Путиным можно договариваться. Это пример того, что искаженные представления о прошлом могут быть опасными для настоящего.

После очередных ядерных угроз Путина и приказа Трампа о немедленном проведении ядерных испытаний США некоторые наши эксперты заговорили о том, что Россия и США вернулись к таким отношениям, которые были во время Холодной войны. Так, возможно, в условиях, когда Россия и США снова начали соревноваться, у кого больше "ядерная дубина", проводить военные парады и хвастаться собственной военной мощью вполне логично и обоснованно?

Не припоминаю военных парадов в США в годы Холодной войны. Тогда не было такой нездоровой симметрии и полного повторения американцами российских подходов и традиций. А сейчас, к сожалению, что-то такое вырисовывается в действиях американского руководства. Надеюсь, это временно, и до практической реализации замыслов Трампа не дойдет.

Военные парады для Путина – это инструмент для милитаризации общества для проведения Россией захватнических войн. Зачем милитаризировать общество американцам? Я не представляю этого и не считаю это нормальным. США – демократическое государство, для которого милитаристские и авторитарные тенденции чужды и неуместны. Это формат России и Северной Кореи.

Парады победы для Путин являются инструментом милитаризации российского общества для проведения захватнических войн, считает Вятрович / Скриншот

Возможно, Трамп готовится к подобным войнам?

Не вижу таких признаков. Мне кажется, Трампу стоило сосредоточиться на той миссии, которую он озвучивал – останавливать войны, которые идут сейчас, и достигать в этом процессе реальных результатов. Ведь пока никаких серьезных необратимых результатов в этом деле нет, хотя сам он говорит о "восьми завершенных войнах".

Вы говорите, что все эти намерения Трампа относительно празднования Дня победы и проведения военных парадов – это плохой симптом и тревожный сигнал. Какими могут быть последствия введения в США такой практики празднований и парадов?

В этом году в Вашингтоне уже был проведен военный парад ко Дню независимости, но, честно говоря, он выглядел не слишком впечатляющим.

Вряд ли советская модель празднований, связанных с прошлыми войнами, впишется в американскую культуру. Это просто подорвет основы американской культуры. Это не американский подход. Еще раз подчеркиваю, это присуще России и Северной Корее, но не США.

Вряд ли советская модель празднований, связанных с прошлыми войнами, впишется в американскую культуру, отметил Вятрович / Скриншот

А почему тогда это тревожный сигнал, если, как вы считаете, практика не приживется, а, соответственно, и последствий не будет?

Потому что это нечто чуждое, что пытаются привить американскому обществу. Это подражание плохому. Ведь Россия все это использовала для очень четкой и плохой цели – для подготовки российского общества к захватнической войне. Заимствование этого инструмента Штатами будет по меньшей мере оправданием действий России и признанием того, что она имеет право действовать так. А раз так, значит, и США могут что-то такое себе позволить.

Если в США общество и политики пока молчат по поводу инициатив Трампа относительно празднования Дня победы, не пытаются возражать, то, возможно, мы недооцениваем то, насколько популярны подобные идеи в Штатах?

Возможно. Но я много времени провел в США, жил там почти год. До 2022 года я каждый год бывал в Штатах. И я не представляю, что Америка изменилась настолько, чтобы вдруг частью американской традиции стали "совковые" практики.

При таком отношении Трампа к России и Путину, когда он готов перенимать их практики, способен ли Трамп действовать жестко в отношении страны и человека, которых в чем-то считает образцом?Что это должно сказать нам, Украине?

Нам это должно сказать, что нужно еще многое сделать, чтобы представление о Второй мировой войне и украинцах в этой войне начали меняться в мире, в том числе и у американцев.

Это должно нам сказать, что надежды на то, что "Трамп придет и порядок наведет", очень наивны.

Влиять на американскую политику будет непросто, хотя бы потому что за Путиным десятилетия советской и российской пропаганды, а также общая очень влиятельная русофилия в западных обществах.

Пока что самые жесткие заявления и действия Трампа в отношении России сводятся к санкциям против российских нефтяных компаний. Дальше какой-то более жесткой политики с его стороны я не вижу.

Личное восхищение Трампа Путиным, с одной стороны, мешает ему объективно оценивать российско-украинскую войну, а с другой – не позволяет осуществлять более решительные шаги в отношении РФ.

По мнению Вятровича, Трамп не может объективно оценить войну в Украине из-за увлечения Путиным / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

После недавнего заявления Рубио о том, что США достигли предела в введении санкций против России, потому что не осталось почти ничего, против чего их можно было бы ввести, наверное, не стоит надеяться даже на попытки Вашингтона найти способы действовать более жестко в отношении России?

Конечно, я не дипломат, но думаю, что, даже если это действительно так, и США исчерпали возможности вводить жесткие санкции против России, это не нужно озвучивать. Ведь это просто расслабляет Путина, и теперь он может быть уверенным, что самые тяжелые удары он получил, как-то приспособился к ним, поэтому может двигаться дальше своим путем. Такие вещи просто нельзя говорить. Впрочем, я надеюсь, что у США еще есть действенные средства давления на Россию.

О персоне: Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был председателем Украинского института национальной памяти (2014-2019), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директором архива Службы безопасности Украины (2008-2010), пишет Википедия.

