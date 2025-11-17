Укр
Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война

Юрий Берендий
17 ноября 2025, 16:37
238
Украина и Франция заключили ряд соглашений в рамках которых согласованы поставки 100 современных истребителей и комплексов ПВО для обороны Украины.
Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война
Соглашение между Украиной и Францией - известно, что получит Украина / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какая цель России в войне
  • Что получит Украина от Франции
  • Когда закончится война России против Украины

17 ноября 2025 года Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В центре внимания - усиление оборонного сотрудничества. Так, между лидерами стран был подписан ряд стратегических соглашений, в частности, о поставке Украине 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года и систем ПВО SAMP-T.

Главред собрал основные результаты официального визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию и основные заявления лидеров во время пресс-конференции, которую транслировал Офис президента.

видео дня

Какое соглашение подписали Зеленский и Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня состоялось действительно выдающееся и историческое событие для Украины и Франции - вместе с Эмманюэлем Макроном была подписана декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонительного вооружения.

"Документ, который дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы", - указал он.

Истребитель Rafale
Истребитель Rafale / Инфографика: Главред

Он также отметил, что уже в этом году стартуют совместные проекты между оборонными секторами двух стран. В частности, планируется совместное производство дронов-перехватчиков и работа над развитием важных технологий и компонентов, которые могут быть использованы в украинских беспилотниках.

Зеленский подчеркнул, что это означает новые самолеты, новые возможности и очередные шаги для усиления украинской армии и государства, выразив искреннюю благодарность Франции, президенту Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу.

Какова цель России в войне

Французский президент подчеркнул, что с начала российской агрессии Франция неизменно стоит рядом с Украиной, оказывая постоянную и непрерывную поддержку. По его словам, это не только вопрос морали, а проявление глубокой солидарности европейцев с украинским народом. Он подчеркнул, что Россия сознательно выбрала путь войны.

"Ничего не оправдывает этот конфликт, эту агрессию, где нарушается правда, и с этими инстинктами империалистическими, которые мы не можем понять. Россия сегодня одна. Она выбрала продолжать войну. И, начиная с марта, вы заявили о вашей открытости к СМИ и эти американские инициативы, которые были поддержаны европейцами последние месяцы. Мы все готовы. А Россия не соглашается", - указал он.

Макрон также отметил, что удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре и атаки на гражданских еще раз подтверждают циничный характер действий Кремля. По его мнению, эти обстрелы свидетельствуют о стремлении России установить контроль над украинской территорией и действовать исключительно в собственных интересах. При этом Москва отказывается от мирного пути, хотя продолжает обвинять во всем других.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

О чем говорили Зеленский и Макрон

Президент Франции подчеркнул, что поддержка его страны охватывает не только военную сферу, но и важные гуманитарные направления. Речь идет о сотрудничестве в вопросах энергетики и энергообеспечения.

Он подчеркнул, что Франция помогает Украине с восстановлением систем водоснабжения и другой критически важной инфраструктуры. Отдельно он отметил договоренность между компанией Alstom и "Укрзализныцей" по строительству для Украины новых локомотивов при поддержке Европейского банка. Производство осуществляется на предприятиях в Бельфоре, что позволяет усиливать ключевых партнеров и способствовать украинскому сопротивлению.

"Мы говорили с президентом Зеленским для того, чтобы подготовить возможность заключения мира длительного и на долгую перспективу. На европейском уровне мы продолжаем нашу работу, чтобы поддерживать финансовые возможности Украины, как свидетельствует процедура решения Европейского совета от 23 октября. Это соответствующим образом репарации и гарантии относительно рисков, которые мы обсуждали в рамках встречи G-7", - сказал он.

Устали ли страны Европы от войны

Макрон отметил, что Франция и в дальнейшем стремится поддерживать военные усилия Украины, используя для этого европейские финансовые инструменты и бюджетные ресурсы. Он также добавил, что Париж готов продолжать оказывать помощь через другие программы - как в рамках ЕС, так и вне его - в соответствии с потребностями ситуации, по аналогии с тем, как это происходило во время пандемии.

"И соответствующим образом, я думаю, что не стоит говорить о какой-то усталости европейцев. Мы будем усиливать вместе с Соединенными Штатами наши санкции против России для того, чтобы прекратить этому желанию продолжать войну. Это, например, борьба с теневым флотом, транспортировка

Теневой флот России
Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

Развертывание войск союзников в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многонациональная коалиция, которая занимается вопросами гарантий безопасности для Украины, планирует уже на Рождество перейти к новому этапу развертывания сил.

По словам Макрона, штаб коалиции по поддержке Украины, расположенный недалеко от Парижа и под руководством Франции и Великобритании, работает в полном режиме уже несколько недель. В его составе действуют 60 специалистов по планированию, которые согласовывают взносы государств-участников.

"Этот штаб является результатом нашей работы над гарантиями безопасности в рамках коалиции желающих. Мы вышли на план действий, и 60 интеграторов планирования работают в Париже уже сегодня. Они координируют конкретные вклады в работу коалиции по силе", - сказал Макрон.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Численность ВС стран Европы, являющихся членами НАТО и потенциально могущих входить в состав миротворческого контингента в Украине / Инфографика: Главред

Основной задачей коалиции является подготовка размещения сил, которые будут обеспечивать безопасность на определенной дистанции от фронта после установления перемирия. Речь идет также о поддержке восстановления и модернизации украинской армии, чтобы предотвратить возможность повторной агрессии со стороны России.

Макрон подчеркнул, что Франция полностью готова, процесс движется в соответствии с графиком, и на Рождество планируется переход на следующий этап развертывания.

Он также обратил внимание, что французская поддержка выходит за пределы военной помощи. Он отметил, что уже подписанные во время визита документы и работа в рамках коалиции создают долгосрочные механизмы сопровождения Украины на пути усиления ее безопасности и устойчивости.

Что получит Украина от Франции

Зеленский подчеркнул, что нынешняя встреча обеспечивает Украине дополнительные практические и эффективные инструменты для усиления обороны. Подготовленные договоренности и подписанные сегодня документы существенно укрепляют оборонные возможности государства.

"Украина сможет получить 100 самолетов Rafale 4, очень сильные французские радары, восемь систем противовоздушной обороны, SAMP-T, по шесть пусковых. Это, наверное, для кого-то технические детали, а для нас это важно. Каждая пусковая, все это - защита каждой жизни. Это очень важно. Необходимы для нашей защиты ракеты и управляемые бомбы. Я хочу подчеркнуть важность этой договоренности. Это стратегическая договоренность, которая будет работать 10 лет со следующего года", - указал он.

Зеленский подчеркнул, что нынешняя встреча обеспечивает Украине дополнительные практические и эффективные инструменты для усиления обороны. Подготовленные договоренности и подписанные сегодня документы существенно укрепляют оборонные возможности государства.

ЗРК SAMP T инфографика
SAMP-T / Инфографика: Главред

Журналистка спросила, какую помощь окажет Франция и что именно Украина планирует закупать.

"Предметно перечислить не будем. Мы не готовим врагов, чтобы они понимали объемы пакетов, которыми нас поддерживают те или иные государства. Количество ракет, некоторые общие вещи о ракетах и о количестве того, что можно говорить, мы говорим. О некоторых вещах мы просто не имеем права говорить", - ответил Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что о части поставок объявляют с задержкой - только после того, как оборудование уже находится в Украине. По его словам, любые детали поставок представляют риск, поскольку логистика может стать целью для ударов.

Президент подчеркнул, что Украине формируют мощный оборонный пакет поддержки, в который входят и Rafale. Он подчеркнул, что это историческое решение и важный шаг для укрепления обороноспособности государства.

"Например, те пилоты, которые имеют практику уже на "Миражах", мы прекрасно это знаем, они не будут тратить год на обучение на будущих "Рафалях", а будут очень быстро переходить, и мы об этом говорили еще до этого. И таких вещей очень много. Далее мы говорим о новом поколении SAMP-T. И новое поколение - это очень серьезный уровень. Вы знаете, что мы работаем с Patriot против баллистики. Новый уровень SAMP-T - это против баллистики врага. И я не могу говорить вам о датах поставки этого продукта, который для нас очень важен", - добавил он.

Самолет Мираж Mirage инфографика
Mirage / Инфографика Главред

Кроме того, он сообщил о подписании соглашения о передаче Украине электровозов французского производства.

"Мы укрепляем нашу логистику, мы укрепляем транспорт в Украине. И сегодня мы имеем еще одно очень важное соглашение на приобретение у Франции 55 новых электровозов", - указал он.

Чем уникальны системы ПВО, которые получит Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оборонное соглашение между Парижем и Киевом включает передачу обновленных систем ПВО SAMP/T, которые сейчас проходят модернизацию.

По его словам, эти комплексы будут установлены в Украине до того, как их начнет применять Франция.

"Относительно приобретения новых систем против воздушной обороны SAMP/Т последнего поколения. Сейчас это еще разработка, но мы согласились, что эта именно разработка сможет быть первой развернутой в Украине. Характеристики этой системы Украина уже знает, но теперь это будут новые усиленные характеристики", - указал он.

Украина хочет активизировать дипломатию для достижения мира

Зеленский также добавил, что во время переговоров стороны подробно обсудят возможности активизации дипломатических усилий, переговорных процессов и международного давления, необходимых для достижения мира - справедливого как для Украины, так и для Европы. Он отметил, что сейчас есть ряд важных идей и предложений, которые планирует обсудить с Эмманюэлем Макроном.

Когда закончится война России против Украины

Макрон отметил, что ежедневно ведется напряженная работа, и он верит, что мира удастся достичь еще до 2027 года.

Президент Франции подчеркнул, что ключевые и переломные решения принимаются в условиях единства европейцев и поддержки со стороны США, и эта общая решимость позволяет эффективно противодействовать России. Он отметил, что союзники продолжают усиливать меры против так называемого "фантомного флота" РФ, который обеспечивает значительную часть ее военных возможностей, а также наращивают давление на российский режим.

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится война
/ Фото: скриншот

Смотрите видео заявления Макрона о сроках окончания войны:

Макрон подчеркнул, что совместные действия с США, направленные на укрепление обороны в краткосрочной перспективе, являются необходимым условием для формирования устойчивого и прочного мира в будущем.

"Нет длительного мира, если не будет сильной украинской армии. Мы понимаем, что произошло в феврале 2022 года. Если Украина не является сильной, Россия нарушит все свои обязательства. Поэтому во Франции мы поддерживаем это. И с моей стороны я решительно настроен для того, чтобы это соглашение о мире заключить, действовать и через санкции, и через борьбу с этим фантомным флотом", - указал он.

О коррупции в Украине

На вопрос, достаточны ли уже осуществленные шаги для очистки системы управления от коррупции и что будет дальше, Зеленский ответил, что нынешних мер все еще недостаточно. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией будет продолжаться, и соответствующие шаги продолжат принимать.

Что известно об истребителях Rafale

Rafale - не лучший, но один из самых дорогих истребителей на мировом рынке. Об этом в своей колонке для Главреда писал полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов.

"Rafale "хромает" на системы боевого управления и навигации, а это, соответственно, ограничивает боевые возможности самих самолетов. Французские системы далеко не самые лучшие в мире. Например, системы навигации Израиля покупают даже США и устанавливают на свои самолеты, поскольку на сегодняшний день это лучшие системы в мире. Израильский F-16 с дистанции 110 км может наносить удары ракетами "воздух-земля", Rafale - максимум с 50-70 км, не более. При этом Rafale видит цель на расстоянии 30-50 км, тогда как F-35 видит ее с дистанции 200 км. Таким образом, вражеский пилот даже не понимает, что он уже на радаре у пилота F-35, и когда они приближаются на дистанцию 110 км, вражеский пилот уже получает ракету в борт, даже не зная, что перед ним далеко F-35", - указал он.

По его словам, этот самолет проигрывает другим моделям, а его модернизация и оснащение более современными навигационными системами лишь еще больше повышают и без того высокую стоимость.

Какова цена истребителей Rafale

Жданов подчеркнул, что цена одного Rafale составляет примерно 150-170 млн долларов, а Индия в 2020 году покупала их ориентировочно по 240 млн за единицу. Стоимость в значительной степени зависит от типа вооружения: если подвесы рассчитаны на ракеты "воздух-воздух", это одна сумма, а в случае комплектования ракетами "воздух-земля" цена существенно меняется.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

