Слухи об отставке Лаврова имеют неочевидную цель - раскрыт замысел Кремля

История с Лавровым направлена в первую очередь на американцев, чтобы показать, что заявления главы МИД РФ якобы не отражают намерений Кремля, указал эксперт.

О чем сказал Пономарев:

Провал Лаврова разозлил Путина

Глава МИД РФ давно хочет уйти в отставку

Лавров полностью устраивает Путина

Западные СМИ детали чаще обсуждают возможную отставку главы МИД России Сергея Лаврова после провала переговоров с госсекретарем США Маро Рубио и срыва переговоров Путина и Трампа в Будапеште, однако вероятность такого сценария остается минимальной. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он отметил, что Путин действительно был недоволен действиями Лаврова, и это подтверждают многочисленные информированные источники.

"То есть то, что ему это не понравилось, - это точно. Но я не согласен с теми, кто говорит, что все это было сделано намеренно или специально. Нет, Путин действительно рассчитывал на встречу с Трампом в Будапеште", - указал он.

Он также подчеркнул, что Лавров уже давно стремится уйти в отставку, ведь его материальное положение стабильное, зять обеспечен, финансовых трудностей нет, а работа в последнее время стала слишком напряженной. Поэтому говорить, что он держится за должность, некорректно.

В то же время Лавров полностью устраивает Путина, который в целом очень осторожно относится к кадровым изменениям. Даже принимая решение о ротации, он избегает шагов, которые могут выглядеть как наказание или реагирование на давление. Поэтому, если Лавров и может потерять свою должность, то точно не сейчас

"И наконец, вся история с Советом безопасности - это, скорее, шоу для американцев. Путину было важно продемонстрировать, что Лавров "перегнул" и проявил слишком много инициативы, и что это не отражает позицию Кремля. Именно поэтому они привлекли внимание и "слили" информацию западным СМИ об отсутствии Лаврова на заседании Совбеза. Посыл был такой: кто такой Лавров? Мы не знаем никакого Лаврова. Вот люди, которые действительно принимают решения. А Лавров... ну, приснился вам. Это и была цель", - резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Путин не спешит отстранять Лаврова, поскольку придерживается консервативного подхода и не хочет резких кадровых изменений. Об этом заявил российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально опроверг слухи о конфликте между Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Так он отреагировал на материал The Moscow Times, где утверждалось, что Лавров якобы "впал в немилость" у российского президента.

По данным издания, глава МИД РФ, известный своими антиукраинскими заявлениями, предположительно потерял благосклонность Кремля после неудачных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, которые сорвали запланированный саммит Путина с Дональдом Трампом. После этого Лаврова также лишили статуса руководителя российской делегации на встрече G20.

О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

