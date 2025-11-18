Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Слухи об отставке Лаврова имеют неочевидную цель - раскрыт замысел Кремля

Юрий Берендий
18 ноября 2025, 21:58
81
История с Лавровым направлена в первую очередь на американцев, чтобы показать, что заявления главы МИД РФ якобы не отражают намерений Кремля, указал эксперт.
Слухи об отставке Лаврова имеют неочевидную цель - раскрыт замысел Кремля
Для чего Кремль устроил "спектакль" с Лавровым - Поромарев раскрыл план Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сказал Пономарев:

  • Провал Лаврова разозлил Путина
  • Глава МИД РФ давно хочет уйти в отставку
  • Лавров полностью устраивает Путина

Западные СМИ детали чаще обсуждают возможную отставку главы МИД России Сергея Лаврова после провала переговоров с госсекретарем США Маро Рубио и срыва переговоров Путина и Трампа в Будапеште, однако вероятность такого сценария остается минимальной. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он отметил, что Путин действительно был недоволен действиями Лаврова, и это подтверждают многочисленные информированные источники.

видео дня

"То есть то, что ему это не понравилось, - это точно. Но я не согласен с теми, кто говорит, что все это было сделано намеренно или специально. Нет, Путин действительно рассчитывал на встречу с Трампом в Будапеште", - указал он.

Он также подчеркнул, что Лавров уже давно стремится уйти в отставку, ведь его материальное положение стабильное, зять обеспечен, финансовых трудностей нет, а работа в последнее время стала слишком напряженной. Поэтому говорить, что он держится за должность, некорректно.

В то же время Лавров полностью устраивает Путина, который в целом очень осторожно относится к кадровым изменениям. Даже принимая решение о ротации, он избегает шагов, которые могут выглядеть как наказание или реагирование на давление. Поэтому, если Лавров и может потерять свою должность, то точно не сейчас

"И наконец, вся история с Советом безопасности - это, скорее, шоу для американцев. Путину было важно продемонстрировать, что Лавров "перегнул" и проявил слишком много инициативы, и что это не отражает позицию Кремля. Именно поэтому они привлекли внимание и "слили" информацию западным СМИ об отсутствии Лаврова на заседании Совбеза. Посыл был такой: кто такой Лавров? Мы не знаем никакого Лаврова. Вот люди, которые действительно принимают решения. А Лавров... ну, приснился вам. Это и была цель", - резюмирует он.

Отставка Лаврова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Путин не спешит отстранять Лаврова, поскольку придерживается консервативного подхода и не хочет резких кадровых изменений. Об этом заявил российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально опроверг слухи о конфликте между Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Так он отреагировал на материал The Moscow Times, где утверждалось, что Лавров якобы "впал в немилость" у российского президента.

По данным издания, глава МИД РФ, известный своими антиукраинскими заявлениями, предположительно потерял благосклонность Кремля после неудачных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, которые сорвали запланированный саммит Путина с Дональдом Трампом. После этого Лаврова также лишили статуса руководителя российской делегации на встрече G20.

Другие новости:

О персоне: Илья Пономарев

Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Илья Пономарев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть сигналы": Зеленский анонсировал переговоры по окончанию войны, что известно

"Есть сигналы": Зеленский анонсировал переговоры по окончанию войны, что известно

22:38Война
Испания готовит новый пакет помощи Украине на ощутимую сумму - что в списке

Испания готовит новый пакет помощи Украине на ощутимую сумму - что в списке

21:49Мир
Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление

Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление

20:55Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Последние новости

23:03

Можно заработать тысячи гривен: что стоит обязательно покупать в секонд-хенде

22:48

Дроны ВСУ остановили работу важного для Путина объекта: СМИ раскрыли подробности

22:46

"Можно и жениться": Alyona Alyona сделала заявление о браке

22:38

"Есть сигналы": Зеленский анонсировал переговоры по окончанию войны, что известно

22:31

Гороскоп для Львов: декабрь 2025 будет самым ярким месяцем года - астропрогнозВидео

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – СвитанРоссия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан
22:02

Новый рейс из Польши: какие города он соединит и почему это важно для украинцев

21:58

Почему кот кусается и нападает на руки: хозяев предупредили о важном сигнале

21:58

Слухи об отставке Лаврова имеют неочевидную цель - раскрыт замысел Кремля

21:49

Испания готовит новый пакет помощи Украине на ощутимую сумму - что в списке

Реклама
21:38

Дешевле даже дров: чем можно отапливать дом, когда нет света и газа

20:59

Неожиданный фактор: исследование показало, почему продукты в Украине дороже, чем в Польше

20:55

Отставка правительства на фоне коррупционного скандала - в Раде сделали заявление

20:50

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

20:44

Что стало причиной потери титула WBO Усиком: промоутер объяснил причину

20:37

Влупит мороз и будет сыпать снег даже в центре страны: новый прогноз погоды

20:24

Голливудский украинец Лев Шрайбер оказался в больнице

20:09

Денежный поток и страстный роман: что ждет Близнецов в конце 2025 годаВидео

19:53

Серая зона расширяется: оккупанты продвинулись на важном направлении - DeepState

19:45

Курс шаткий: эксперты объяснили украинцам, стоит ли сейчас скупать валюту

19:44

Как на украинском сказать "изысканный" - самые точные аналогиВидео

Реклама
19:36

Авиация уже активна, в ближайшие часы может быть массированный обстрел

19:34

Какие области Украины Россия хочет оккупировать - раскрыты реальные планы Кремля

19:10

Декларация о намерениях: кто заплатит за 100 французских самолетовмнение

18:55

Не агроволокно и не листья: как укрыть саженцы винограда от морозов и оттепелейВидео

18:49

Вкусно, как у бабушки: рецепт рогаликов, которые разлетаются за мгновение

18:39

В РФ прогремели сверхмощные взрывы: ВСУ влупили ракетами ATACMS

18:33

В Киеве во время тревог ограничат движение по Южному мосту: как будет ездить транспорт

18:29

Дроны летят на Москву, гремят взрывы: центральные регионы РФ под массированной атакой

18:26

Украина будет снова без света: Укрэнерго ввело графики на 19 ноября

18:22

Зачем автомобиль натирают луком - опытные водители раскрыли секрет

17:55

Секретные квадратные отверстия на USB: для чего они действительно нужны

17:50

Сигналы нельзя игнорировать: как кошки ведут себя перед смертьюВидео

17:44

Субсидии по-новому: кому из украинцев пересчитали и как узнать свою сумму

17:37

В Польше похитили украинца: его избили молотком и пытали кипятком в гаражеВидео

17:34

Стало известно, сколько людей РФ принудительно "мобилизовала" с оккупированных территорий

17:30

Ход истории изменили две женщины: кем были жены последнего короля Руси-УкраиныВидео

17:30

Погода на завтра 19 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

17:20

Новый курс валют на 19 ноября: насколько сильно упадет гривня

17:04

Наталья Могилевская попала в опасный инцидент - что произошлоВидео

17:02

Десятки ракет и более тысячи дронов: РФ готовит обстрел Украины, когда он состоится

Реклама
16:57

В зоне риска два областных центра: удастся ли России оккупировать новые города

16:57

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

16:51

РФ готовит новую волну ударов: эксперт раскрыл детали плана врага

16:44

Умер известный актер, который помогал российским оккупантам — детали

16:41

Быстро и без дорогой химии: домашнее средство для удаления пятен с сидений авто

16:15

Масштабный сбой Cloudflare: почему не работают интернет-сервисы и сайты

16:12

Рождество Христово 2025: приметы, что можно и категорически запрещено делать

16:10

У Трампа обратились к странам ЕС с важным призывом по войне - что предлагают

15:32

Опасная погода будет уже в ближайшие часы: украинцев призвали быть осторожными

15:09

Удар рядом с поездом: группа Ziferblat попала под обстрел РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять