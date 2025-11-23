Дом в огне, много пострадавших: табуны Шахедов атаковали Днепр

Что известно:
Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Днепропетровской области. Об этом заявил и.о. главы Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Украинским силам удалось уничтожить 15 дронов, но другие все же попали. Под ударом оказалась девятиэтажка в Днепре.
В результате российской атаки 14 пострадавших. Среди раненых есть 11-летняя девочка.
Также известно, что от удара загорелись балконы в доме, пристройка к частному дому и автомобили.
"Досталось также Васильковской и Зайцевской общинам Синельниковского района. Там 2 раненых. Огнем охватило 3 дома местных. Его чрезвычайники укротили. В Павлоградском районе без пострадавших. Задело инфраструктуру и гаражи. Продолжал противник бить и по Никопольщине. FPV-дронами и из тяжелой артиллерии бил по райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой громадах", - написал Гайваненко.
В Никополе пострадали 41-летняя женщина и двое детей - ребята 14 и 16 лет.
Напомним, Главред писал, что 20 ноября Запорожская область и город Запорожье подверглись атаке российских дронов-камикадзе и КАБов. В результате атаки есть много погибших.
Ранее, 19 ноября, Россия атаковала многоэтажки в городе Тернополь ракетами. Уже известно о более 25 погибших, среди которых трое детей. Также количество раненых превышает 90 человек.
Накануне Россия дронами атаковала одно из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадала бригада работников, которая находилась на объекте.
