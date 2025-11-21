Десятки дронов налетели на Одессу: "Шахеды" падают на дома

Уже известно о пожарах в результате атаки на Одессу.

РФ атаковала Одессу дронами / Коллаж: Главред ,фото: скриншот из видео

Что известно:

РФ атаковала Одессу десятками дронов

В Одессе зафиксированы пожары

В результате атаки есть пострадавший

Российские оккупанты атакуют Одессу ударными дронами. В городе прогремели мощные взрывы. Это подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Враг продолжает атаковать Одесскую область ударными БПЛА. Зафиксировано еще несколько случаев падения обломков и попаданий без детонации", - написал Кипер.

Уже известно о том, что есть минимум один пострадавший человек. В результате атаки были повреждены жилые и нежилые здания, а также гаражи.

"Также зафиксировано падение обломков на открытой территории в сельской местности. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах и держитесь подальше от обломков", - добавил Кипер.

РФ атаковала Одессу дронами / фото: скриншот

Мониторинговые каналы сообщают, что Одесскую область атаковали несколько десятков дронов. Много "Шахедов" летели именно на Одессу. При вражеские дроны летели очень низко, буквально над крышами жилых домов.

В Сети уже разлетелись видео, на которых видно, как враг атакует Одессу ударными беспилотниками. Также был зафиксирован момент падения "Шахеда" прямо на жилой дом.

РФ атаковала Одессу дронами / фото: скриншот

Сообщается, что это был один из самых массированных налетов на Одессу. Предварительно, город атаковали около 40 беспилотников.

РФ атаковала Одессу дронами / фото: скриншот

Какие города под угрозой нового обстрелы - мнение эксперта

Главред писал, что военный обозреватель Денис Попович объяснил, что российские атаки происходят в определенной последовательности. Сначала враг наносит удары по Киеву, а уже через несколько дней - по западным регионам.

По его прогнозам, следующими под угрозой могут оказаться города Приднепровья - Днепр, Кременчуг и Полтава. После этого, вероятно, Россия снова вернется к атакам на столицу.

Атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 20 ноября Запорожская область и город Запорожье подверглись атаке российских дронов-камикадзе и КАБов. В результате атаки есть много погибших.

Ранее, 19 ноября, Россия атаковала многоэтажки в городе Тернополь ракетами. Уже известно о более 25 погибших, среди которых трое детей. Также количество раненых превышает 90 человек.

Накануне Россия дронами атаковала одно из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадала бригада работников, находившаяся на объекте.

