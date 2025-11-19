Какие области Украины в наибольшей зоне риска: эксперт объяснил закономерность атак РФ

Следующей целью для ракетно-дронных ударов могут стать города в Приднепровской Украине.

https://glavred.info/ukraine/kakie-oblasti-ukrainy-v-naibolshey-zone-riska-ekspert-obyasnil-zakonomernost-atak-rf-10716974.html Ссылка скопирована

Какие регионы могут быть следующими под ударом врага / Коллаж: Главред, фото: Воздушные силы/Telegram

Ключевые факты:

В ночь на 19 ноября Россия атаковала Львов, Тернополь и Ивано-Франковскую область

Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что удары имеют последовательность

Последствия обстрелов трагические: жертвы в Тернополе, повреждены энергетические объекты во Львове

В ночь на 19 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку против Украины. На этот раз удары пришлись по жилым домам и гражданской инфраструктуре во Львове, Тернополе и на Ивано-Франковщине. За неделю до этого под мощным обстрелом находилась столица - Киев.

Военный обозреватель Денис Попович в комментарии для 24 Канала объяснил, что российские атаки происходят в определенной последовательности. Сначала враг наносит удары по Киеву, а уже через несколько дней - по западным регионам. По его прогнозам, следующими под угрозой могут оказаться города Приднепровья - Днепр, Кременчуг и Полтава. После этого, вероятно, Россия снова вернется к атакам на столицу.

видео дня

Попович обратил внимание, что Киев атаковали не только дронами, но и большим количеством баллистических ракет. Это связано с тем, что в столице развернуты комплексы Patriot, способные сбивать баллистику. В то же время крылатые ракеты типа "Калибр" и Х-101, которые запускают с моря и бомбардировщиков, направляют преимущественно на другие города - именно они ударили по Львову и Тернополю.

Последствия последней атаки оказались трагическими. В Тернополе ракета попала в жилой дом, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Во Львове пострадал энергетический объект, а также склад с шинами, из-за чего город накрыло густое задымление. На Ивано-Франковщине также зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Обозреватель напомнил, что во время предыдущего массированного обстрела Киева пострадали 30 многоэтажек, были погибшие и раненые. Это свидетельствует о системности действий врага, который не прекращает бить по жилой застройке и объектам энергетики, пытаясь истощить украинские города и население.

Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ 19 ноября - что известно

В ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Армия РФ большим количеством дронов атаковала преимущественно западные регионы Украины. Также оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.

В результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В Сети появились фото разрушенного дома, в который захватчики попали ракетой.

Также важно:

О персоне: Денис Попович Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред