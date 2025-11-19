Какие области Украины в наибольшей зоне риска: эксперт объяснил закономерность атак РФ

Ключевые факты:
- В ночь на 19 ноября Россия атаковала Львов, Тернополь и Ивано-Франковскую область
- Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что удары имеют последовательность
- Последствия обстрелов трагические: жертвы в Тернополе, повреждены энергетические объекты во Львове
В ночь на 19 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку против Украины. На этот раз удары пришлись по жилым домам и гражданской инфраструктуре во Львове, Тернополе и на Ивано-Франковщине. За неделю до этого под мощным обстрелом находилась столица - Киев.
Военный обозреватель Денис Попович в комментарии для 24 Канала объяснил, что российские атаки происходят в определенной последовательности. Сначала враг наносит удары по Киеву, а уже через несколько дней - по западным регионам. По его прогнозам, следующими под угрозой могут оказаться города Приднепровья - Днепр, Кременчуг и Полтава. После этого, вероятно, Россия снова вернется к атакам на столицу.
Попович обратил внимание, что Киев атаковали не только дронами, но и большим количеством баллистических ракет. Это связано с тем, что в столице развернуты комплексы Patriot, способные сбивать баллистику. В то же время крылатые ракеты типа "Калибр" и Х-101, которые запускают с моря и бомбардировщиков, направляют преимущественно на другие города - именно они ударили по Львову и Тернополю.
Последствия последней атаки оказались трагическими. В Тернополе ракета попала в жилой дом, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Во Львове пострадал энергетический объект, а также склад с шинами, из-за чего город накрыло густое задымление. На Ивано-Франковщине также зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.
Обозреватель напомнил, что во время предыдущего массированного обстрела Киева пострадали 30 многоэтажек, были погибшие и раненые. Это свидетельствует о системности действий врага, который не прекращает бить по жилой застройке и объектам энергетики, пытаясь истощить украинские города и население.
Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ 19 ноября - что известно
В ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Армия РФ большим количеством дронов атаковала преимущественно западные регионы Украины. Также оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.
В результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.
Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В Сети появились фото разрушенного дома, в который захватчики попали ракетой.
О персоне: Денис Попович
Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".
