Сгорело 900 посылок: во Львове россияне уничтожили новое отделение "Укрпочты"

В компании срочно запускают процесс компенсации клиентам.

Российская атака по Львову - уничтожено новое отделение "Укрпочты" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Укрпочта

Коротко:

Во время атаки, Россия уничтожила новое отделение "Укрпочты" во Львове

Обошлось без пострадавших

В результате удара горело около 900 посылок

Во время ночной атаки РФ 19 ноября во Львове во время российского удара было уничтожено новое современное отделение "Укрпочты".

Отмечается, что работники не пострадали. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, в результате удара уничтожено около 900 посылок.

"Срочно запускаем процесс компенсации клиентам. Отделения обязательно восстановим", - отмечал гендиректор.

Удар по "Укрпочте" во Львове / Скриншот с видео

Что известно об атаке РФ по Львову 19 ноября

В ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Атака была направлена преимущественно на западные области Украины, в том числе и на Львов.

Утром в среду мэр Львова Андрей Садовый сообщал о движении дронов и ракет в направлении города.

"Густой дым над Львовом - это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг. Пока информации о пострадавших нет. Пока это вся подтвержденная информация о попадании", - сообщал мэр.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что на Львовщине пострадал энергообъект. Также разрушено деревообрабатывающее предприятие и складское помещение.

Во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Массированная ракетно-дроновая атака по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты ударили ракетами и "Шахедами" по Тернополю. Крылатые ракеты влетели прямо в дома. В результате атаки количество погибших уже возросло до 20-ти. Среди погибших есть два ребенка. Количество пострадавших возросло до 66, среди которых 16 детей. Известно, что сотрудники ГСЧС спасли 45 человек.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг этой ночью запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.

Напомним, из-за атаки российских оккупантов в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

