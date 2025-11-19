Россия ударила ракетой Х-101 по Тернополю: разрушен дом с 9 по 3 этаж

Количество погибших и пострадавших в Тернополе продолжает увеличиваться.

Предварительно, Россия нанесла удар ракетой Х-101 по Тернополю / Колаж: Главред, фото: ГСЧС

Основное:

Предварительно, в дом в Тернополе попала ракета Х-101

В результате вражеского удара шесть этажей обвалилось

В ночь на 19 ноября российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Одна из вражеских целей уничтожила дом в Тернополе. По предварительным данным, в дом в Тернополе попала ракета Х-101. Об этом сообщил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире КИЕВ24.

По его словам, основная атака врага этой ночью была направлена на Запад.

"Это были ракеты Х-101, ракеты "Калибр" и одна баллистическая ракета, которая в конце концов была пущена с северного направления", - сказал Игнат.

Он отметил, что по предварительным данным, именно ракета Х-101 попала в дом в Тернополе. Впрочем, добавляет Игнат, нужны официальные данные после анализа и обследования.

Смотрите видео, в котором Игнат рассказывает об особенностях ночного удара РФ по Украине:

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны.

Между тем корреспондентка 24 Канала рассказала, что в результате ракетно-дроновой атаки в Тернополе повреждены два дома. Кроме этого во многих квартирах выбило окна, двери, разрушены автомобили.

"В одном из домов зафиксировали обвал с 9 по 3 этаж. По состоянию на 11 часов 19 ноября известно о 10 погибших и 37 раненых, среди них 12 детей", - рассказала корреспондентка.

Она добавила, что рядом с жилыми домами нет никаких военных объектов, баз расположения. Рядом только школы, садики, больницы, где в частности есть большой роддом.

Корреспондентка отметила, что на месте попадания работают работники ГСЧС вместе со служебными собаками, психологи.

Люди, которые уцелели приходят под дом и пытаются собрать вещи, документы.

Как писал Главред, утром 19 ноября, россияне ударили по Тернополю ракетами и "шахедами".

Позже российскую атаку на Тернополь прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что в результате российского удара пострадали и погибли люди.

Кроме этого, СМИ сообщают, что в Тернополе после атаки ищут двух детей и их маму. Отец рассказал, что его дочь, сын и жена находились во время атаки в комнате. Дети испугались громких взрывов, поэтому родители решили включить им мультфильмы. Пока женщина следила за детьми, мужчина собирал в коридоре вещи, чтобы вывезти семью в безопасное место, но не успел из-за следующего взрыва.

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

