Папа ждет под домом: в Тернополе после атаки ищут двух детей и их маму

Отец хотел вывезти детей и жену из опасного места, но не успел.

https://glavred.info/ukraine/papa-zhdet-pod-domom-v-ternopole-posle-ataki-ishchut-dvuh-detey-i-ih-mamu-10716818.html Ссылка скопирована

Что известно о жертвах и пострадавших в результате российского удара по Тернополю / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Основное:

В Тернополе под завалами ищут женщину с двумя детьми

Среди спасенных есть девочка, которая получила повреждения

Местные говорят, что одной из погибших является женщина, которая находилась на улице во время атаки

Страна-агрессор Россия 19 ноября атаковала Тернополь. Уже известно о десяти погибших и десятках пострадавших. Спасатели работают на местах ударов, в частности разбирают завалы и ищут людей возле многоэтажки.

Там, как сообщает издание "20 минут", ожидает результатов поисков мужчина Камел. Он рассказал, что проживал в поврежденном доме вместе с женой и двумя шестилетними детьми.

видео дня

Что произошло с семьей во время атаки

Камел говорит, что его дочь, сын и жена находились во время атаки в комнате. Дети испугались громких взрывов, поэтому родители решили включить им мультфильмы. Пока женщина следила за детьми, мужчина собирал в коридоре вещи, чтобы вывезти семью в безопасное место, но не успел из-за следующего взрыва.

"Не знаю, удастся ли их найти... не верю, что они будут живы", - добавил он.

Что известно о других жертвах и пострадавших

Еще один житель многоэтажки в Тернополе Владислав Уваров рассказал местным СМИ, что после сильных взрывов ему удалось выйти из квартиры, после чего он сразу бросился помогать спасателям.

"Спасатели деблокировали и эвакуировали людей, передавали их медикам. Мы также им помогали. Среди пострадавших есть девочка, у нее перелом конечности, она теряла сознание, находилась в шоковом состоянии, передали медикам. На улице лежала женщина - мы только хотели подойти к ней, как начали взрываться и гореть машины, поэтому не успели. Она, вероятно, была на улице во время попадания", - цитирует издание мужчину.

Возле дома также есть десятки других местных жителей, которые ждут информацию о своих родных и близких.

Атака на Тернополь 19 ноября - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В результате атаки повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы.

Впоследствии российскую атаку на Тернополь прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его данным, по состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли.

В Тернопольской ОГА предупредили местных жителей, что после атаки, по предварительной оперативной информации, содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает в 6 раз.

Больше новостей:

Об источнике: 20 минут 20 минут - независимый новостной портал с оперативным освещением событий в Тернополе и области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред