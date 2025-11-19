Папа ждет под домом: в Тернополе после атаки ищут двух детей и их маму

Основное:
- В Тернополе под завалами ищут женщину с двумя детьми
- Среди спасенных есть девочка, которая получила повреждения
- Местные говорят, что одной из погибших является женщина, которая находилась на улице во время атаки
Страна-агрессор Россия 19 ноября атаковала Тернополь. Уже известно о десяти погибших и десятках пострадавших. Спасатели работают на местах ударов, в частности разбирают завалы и ищут людей возле многоэтажки.
Там, как сообщает издание "20 минут", ожидает результатов поисков мужчина Камел. Он рассказал, что проживал в поврежденном доме вместе с женой и двумя шестилетними детьми.
Что произошло с семьей во время атаки
Камел говорит, что его дочь, сын и жена находились во время атаки в комнате. Дети испугались громких взрывов, поэтому родители решили включить им мультфильмы. Пока женщина следила за детьми, мужчина собирал в коридоре вещи, чтобы вывезти семью в безопасное место, но не успел из-за следующего взрыва.
"Не знаю, удастся ли их найти... не верю, что они будут живы", - добавил он.
Что известно о других жертвах и пострадавших
Еще один житель многоэтажки в Тернополе Владислав Уваров рассказал местным СМИ, что после сильных взрывов ему удалось выйти из квартиры, после чего он сразу бросился помогать спасателям.
"Спасатели деблокировали и эвакуировали людей, передавали их медикам. Мы также им помогали. Среди пострадавших есть девочка, у нее перелом конечности, она теряла сознание, находилась в шоковом состоянии, передали медикам. На улице лежала женщина - мы только хотели подойти к ней, как начали взрываться и гореть машины, поэтому не успели. Она, вероятно, была на улице во время попадания", - цитирует издание мужчину.
Возле дома также есть десятки других местных жителей, которые ждут информацию о своих родных и близких.
Атака на Тернополь 19 ноября - последние новости
Напомним, Главред писал, что утром россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В результате атаки повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы.
Впоследствии российскую атаку на Тернополь прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его данным, по состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли.
В Тернопольской ОГА предупредили местных жителей, что после атаки, по предварительной оперативной информации, содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает в 6 раз.
Больше новостей:
- Массовый взлет МиГов, могли быть пуски Кинжалов - мониторы
- Киевстар сообщил об обновлении некоторых бюджетных тарифов: как изменятся цены
- Враг ударил по подразделению ДТЭК: ранены пять энергетиков, один в тяжелом состоянии
Об источнике: 20 минут
20 минут - независимый новостной портал с оперативным освещением событий в Тернополе и области.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред