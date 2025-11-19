Укр
Папа ждет под домом: в Тернополе после атаки ищут двух детей и их маму

Анна Косик
19 ноября 2025, 11:39
Отец хотел вывезти детей и жену из опасного места, но не успел.
последствия атаки на Тернополь
Что известно о жертвах и пострадавших в результате российского удара по Тернополю / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Основное:

  • В Тернополе под завалами ищут женщину с двумя детьми
  • Среди спасенных есть девочка, которая получила повреждения
  • Местные говорят, что одной из погибших является женщина, которая находилась на улице во время атаки

Страна-агрессор Россия 19 ноября атаковала Тернополь. Уже известно о десяти погибших и десятках пострадавших. Спасатели работают на местах ударов, в частности разбирают завалы и ищут людей возле многоэтажки.

Там, как сообщает издание "20 минут", ожидает результатов поисков мужчина Камел. Он рассказал, что проживал в поврежденном доме вместе с женой и двумя шестилетними детьми.

видео дня

Что произошло с семьей во время атаки

Камел говорит, что его дочь, сын и жена находились во время атаки в комнате. Дети испугались громких взрывов, поэтому родители решили включить им мультфильмы. Пока женщина следила за детьми, мужчина собирал в коридоре вещи, чтобы вывезти семью в безопасное место, но не успел из-за следующего взрыва.

"Не знаю, удастся ли их найти... не верю, что они будут живы", - добавил он.

Что известно о других жертвах и пострадавших

Еще один житель многоэтажки в Тернополе Владислав Уваров рассказал местным СМИ, что после сильных взрывов ему удалось выйти из квартиры, после чего он сразу бросился помогать спасателям.

"Спасатели деблокировали и эвакуировали людей, передавали их медикам. Мы также им помогали. Среди пострадавших есть девочка, у нее перелом конечности, она теряла сознание, находилась в шоковом состоянии, передали медикам. На улице лежала женщина - мы только хотели подойти к ней, как начали взрываться и гореть машины, поэтому не успели. Она, вероятно, была на улице во время попадания", - цитирует издание мужчину.

Возле дома также есть десятки других местных жителей, которые ждут информацию о своих родных и близких.

Атака на Тернополь 19 ноября - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В результате атаки повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы.

Впоследствии российскую атаку на Тернополь прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его данным, по состоянию на сейчас известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли.

В Тернопольской ОГА предупредили местных жителей, что после атаки, по предварительной оперативной информации, содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает в 6 раз.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Соглашение о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе - Politico

Соглашение о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе - Politico

14:04Политика
Верховная Рада поддержала увольнение Галущенко с должности министра юстиции

Верховная Рада поддержала увольнение Галущенко с должности министра юстиции

13:42Украина
Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

13:20Украина
Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

Доллар по 42 грн останется лишь в памяти: появился прогноз курса на два года

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

У трех знаков зодиака начинается "белая полоса": проблемы останутся в прошлом

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

