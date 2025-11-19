Киевстар сообщил об обновлении некоторых бюджетных тарифов: как изменятся цены

За считанные дни компания увеличит объем некоторых услуг в пределах тарифов, но и платить за них придется больше.

Как изменятся цены и объем услуг в некоторых тарифах с декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/kyivstar

Что сообщили в компании:

Киевстар меняет стоимость двух тарифов

Владельцы тарифов получат большее количество отдельных услуг

С 1 декабря текущего года Киевстар обновляет условия для некоторых контрактных тарифов. Для абонентов изменится стоимость тарифов, но при этом объемы отдельных услуг увеличатся.

Как сообщили на сайте компании, изменения коснутся владельцев тарифов "Звонки для родителей 2020" и "ЛЮБОВЬ к родителям". С начала нового месяца обслуживание этих тарифов станет дороже.

Как изменится стоимость тарифов

С декабря за тариф "Звонки для родителей 2020" абонентам придется платить по 150 гривен в месяц. А владельцы "ЛЮБОВЬ для родителей" будут отдавать ежемесячно 175 гривен.

"В то же время абоненты этих тарифов смогут пользоваться дополнительными возможностями в роуминге. В рамках интеграции Украины в единое роуминговое пространство со странами ЕС, объемы тарифов Звонки для родителей 2020 и ЛЮБОВЬ к родителям будут действовать и в странах Роуминга как дома", - говорится в сообщении.

Напомним, Главред писал, что Киевстар недавно уже обновил условия для некоторых тарифов из-за поднятия цен на электроэнергию на 60%, а также подорожания горючего.

Осенью этого года предоплаченный тариф Киевстара "LOVE UA Свет 2023" изменил цену на 300 гривен за каждые 4 недели, а тариф "С суперсилой Экономия" - на 225 гривен за каждые 4 недели.

Накануне, около полугода назад мобильный оператор закрыл ряд своих тарифов. Однако, недоступными они стали только для подключения.

Об источнике: Киевстар ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

