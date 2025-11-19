Топ-военные Пентагона приехали в Киев по поручению Трампа: в чем цель визита

Дэн Дрисколл и Рэнди Джордж проведут ряд встреч. Высокопоставленная делегация должна оживить застопорившиеся переговоры с РФ.

Дэн Дрисколл и Рэнди Джордж приехали в Киев / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ОП

Кратко:

В Украину с необъявленным визитом прибыли Дэн Дрисколл и Рэнди Джордж

Делегацию направил президент Трамп для продвижения попыток возобновить мирные переговоры между Украиной и РФ

У представителей Пентагона запланированы встречи с Зеленским, украинским военным командованием и депутатами

С необъявленным визитом в Украину прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж. Президент США Дональд Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров в рамках попытки его администрации возобновить переговоры о прекращении войны России в Украине.

У топ-чиновников Пентагона запланированы встречи с украинским военным руководством, законодателями и президентом Владимиром Зеленским, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими чиновниками.

Целью поездки американских военных станет привлечение украинских властей к решению зашедших в тупик мирных переговоров с РФ.

"Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высокопоставленным военным офицерам частично обусловлено убеждением, что Москва может быть более открытой к переговорам при посредничестве военных, а также разочарованием тем, что многочисленные предыдущие попытки не дали никаких результатов", - пишет Wall Street Journal.

Дрисколл ознакомится с ситуацией на месте и доложит о своих выводах Белому дому, сказал высокопоставленный представитель администрации США.

"Президент (США Дональд Трамп – ред.) четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение об окончании войны", - говорится в сообщении.

По данным Politico, США и Украина также работают над крупной сделкой по обмену технологиями в области беспилотных летательных аппаратов и автономных боеприпасов. И эта поездка отчасти призвана поддержать эти усилия.

Дрисколл и Джордж привели украинские инновации в области ведения боевых действий в качестве примера, которому оборонная промышленность США и Пентагон должны следовать при разработке вооружений.

"Если посмотреть на Украину, [они] не сочли нынешнюю версию достаточной, и теперь они используют схему Макгайвера и придумывают все, что им нужно, чтобы добиться нужного им результата", - заявил ранее Дрисколл журналистам в Пентагоне в этом месяце.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. План США состоит из 28 пунктов. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников.

Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что он оптимистично относится к этому плану. Однако пока не ясно, как к нему будут относиться Украина и ее европейские союзники.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить дальнейшие шаги на пути к миру. Зеленский выразил надежду, что предстоящий разговор будет содержательным.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что общение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является необходимым элементом для поиска путей завершения российско-украинской войны.

США изменили тактику переговоров с РФ: мнение эксперта

В Вашингтоне все четче осознают, что попытки отграничить Россию от Китая обречены на неудачу, поэтому Соединенные Штаты меняют свою переговорную стратегию. Об этом Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, в США пришли к выводу, что ключевые вопросы, связанные с поведением Москвы, стоит прежде всего обсуждать с Пекином. В то же время Вашингтон все еще может продолжать определенные контакты с Россией.

"Но, на мой взгляд, США уже поняли бессмысленность разговоров с Путиным, поскольку Россия является прокси Китая", - добавил Загородний.

