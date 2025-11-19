Соглашение о прекращении войны будет достигнуто на этой неделе - Politico

Белый дом утверждает, что это соглашение будет поддержано всеми сторонами.

Что известно:

Появилось продвижение в переговорах

На этой неделе может быть рамочное соглашение о прекращении войны

Между Украиной и РФ будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении войны. Это может произойти уже на этой неделе или до конца месяца. Об этом говорят в Белом доме, говорится в подкасте Politico.

Как утверждается, в деле переговоров между Украиной и РФ появилось внезапное продвижение. Именно по этому якобы Украину срочно приехал глава Пентагона США для переговоров с Владимиром Зеленским.

"Я говорила с высокопоставленным источником в Белом доме. Он мне сказал, что в Белом доме ожидают начала конца этого конфликта между Россией и Украиной уже на этой неделе. Самое позднее, по их словам - на следующей неделе. Такие ожидания в Белом доме на ближайшие две недели. Мы не увидим подписания мирного соглашения, но мы увидим рамки мирного соглашения между Украиной и Россией, Путиным и Зеленским", - говорится в подкасте.

Также якобы появился секретный мирный план, который обсуждал Уиткофф и Путин. Однако в обсуждении этого плана Украина не принимала участия.

В то же время в подкасте утверждается, что Стив Уиткофф пытается задействовать Украину в переговорах по этому мирному плану.

"То, что мы собираемся предложить [Украине], разумно... Нам, по сути, плевать на европейцев. Главное - чтобы Украина согласилась", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Переговоры с РФ - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду прокомментировал изменение подхода США в переговорах с Россией. По его словам, в Вашингтоне все четче осознают, что попытки изолировать Россию от Китая обречены на провал.

"Вашингтон понимает, что все вопросы, связанные с действиями Москвы, нужно обсуждать в первую очередь с Пекином. В то же время американская сторона может еще пытаться поддерживать определенный диалог с Россией. Но, на мой взгляд, США уже поняли бессмысленность разговоров с Путиным, поскольку Россия фактически выступает прокси Китая", - отметил Загородний.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинский активист и волонтер Сергей Стерненко считает, что война, которую Россия развязала против Украины, завершится лишь тогда, когда одно из государств прекратит свое существование.

Ранее сообщалось, что Путину нужно "больше убеждений", чтобы согласиться на заключение соглашения с Украиной, которого стремится достичь президент США Дональд Трамп. Поэтому в Британии предлагают оказывать большее давление на диктатора.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать войну в Украине, поскольку, по его словам, "нет возможности для переговоров". В Кремле не согласны со словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что РФ не хочет мира.

