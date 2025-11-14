"Больше давления": в Британии оценили, готов ли Путин закончить войну

Сотрудник спецслужб оценил опасность продолжения войны и победы в ней врага.

https://glavred.info/war/bolshe-davleniya-v-britanii-ocenili-gotov-li-putin-zakonchit-voynu-10715375.html Ссылка скопирована

Путин понимает только язык силы, поэтому союзники Украины должны сильнее давить на РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Что сказал Мур:

Путин не готов заканчивать войну

Западные союзники Украины должны усилить давление на Россию

Продолжение войны в Украине грозит опасностью со стороны Китая

Кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен заключать мирное соглашение с Украиной. Об этом, как заявил изданию Bloomberg бывший руководитель МИ-6 Ричард Мур, свидетельствуют последние данные британской разведки.

Он отметил, что Путину нужно "больше убеждений", чтобы согласиться на заключение соглашения, которого стремится достичь президент США Дональд Трамп. Поэтому Мур предлагает оказывать большее давление на диктатора.

видео дня

"Она (разведка - Главред) говорит нам, что Путин не намерен заключать соглашение, что для него это не чисто территориальный вопрос, а вопрос доминирования и превращения Украины в нечто, что очень похоже на ее соседа, Беларусь", - подчеркнул он.

В администрации Трампа начинают снимать розовые очки

Мур считает, что постепенно в США начинают понимать, что Путин пытается играть Трампом, ведь он, как бывший офицер разведки, знает как маневрировать американским лидером в выгодную ему сторону.

Поэтому российского диктатора надо "прижать к земле", чтобы не позволять больше таких маневров.

Запад должен помочь Украине из-за новой угрозы

Бывший глава МИ-6 отметил, что вскоре могут быть негативные последствия с точки зрения деятельности Китая, если западные страны не помогут Украине победить. Президент КНР Си Цзиньпин уже "очень внимательно следит" за действиями союзников Украины.

"Существует реальная опасность, что если он увидит нашу слабость в отношении Украины, то сделает выводы относительно собственного поведения вокруг Южно-Китайского моря и, возможно, на Тайване", - предупредил Мур.

Путина можно заставить сесть за стол переговоров

Жесткое давление на Путина может сдвинуть вопрос мирного соглашения. Но для этого надо усилить Украину на поле боя. Мур считает, что лучше всего сработает предоставление разрешения на использование оружия дальнего радиуса действия и основы противовоздушной обороны.

"Я не претендую на то, что это даст немедленные результаты. Мы должны быть терпеливыми. Мы должны быть готовы к тому, чтобы это решилось", - подытожил он.

Когда закончится война в Украине - прогноз

Главред писал, что по мнению общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко, война, которую Россия развязала против Украины, завершится только тогда, когда одно из государств прекратит свое существование.

Поэтому война в Украине может продолжаться еще даже 2-3 года и надо быть готовыми к этому. Стерненко также предположил, что Россия может не прекратить свое существование, а распасться и трансформироваться. В таком случае окончание войны тоже возможно.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно в Белом доме в очередной раз заявил, что остановил восемь войн, а прекращение девятой впереди. При этом, вероятно, он имел в виду войну в Украине.

Накануне, как писал Главред, в России заявили, что для прекращения войны в Украине обязательными условиями остаются "демилитаризация" и "денацификация". Москва не собирается менять требования в отношении Украины.

Ранее стало известно, что война России против Украины, скорее всего, продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий - масштабных природных катастроф, техногенных аварий или непредсказуемых обстоятельств, которые могли бы резко изменить ситуацию.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред